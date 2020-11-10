RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1958195919601961
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:28

  rjkz написав:Еще раз про ОСББ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... dnogo-doma

Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.

Почему вы все так категорично воспринимаете? Действительно есть успешные проекты модернизации домов которыми управляет осбб. При этом до недавнего времени можно было получить финансовую помощь от гос-ва. У родственников на Сталинграда поставили солнечные панели, тепловые насосы, меняют лифты +дюсейчас пытаются сделать модный моп. Во всем поучастствовала ненька в рамках программы 30/70. Главное, чтоб дому повезло с жильцами. Осбб это не залог успешного управления, так же как и жек жеку рознь.
hume
 
Повідомлень: 6906
З нами з: 27.12.12
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:32

С ОСББ не все так однозначно.У нас например квартира почти в центре Львова в 9 квартирном австрийском доме.Одна контора уже выкупила на подставных 4квартиры.Они недавно провели собрание по созданию ОСББ.Но старые жильцы пока владеют блокирующим пакетом квадратных метров.Почитал , в интернетах , чем это может закончиться -вплоть до потери квартиры.Лучше платить 300гривен в ЖЕК который почти ни хрена не делает и спать спокойно.
Пы.Сы.Есть знакомые в Киеве , в доме имеют ОСББ, дык только за консьержку 200грн в месяц, и недавно вынесли квартиру.В подьезде есть чёрный ход, который не контролируется.
Bolt
 
Повідомлень: 466
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:04

  hume написав:Почему вы все так категорично воспринимаете?


потому шо из этой позиции крайне удобно всех обвинять и при этом ни за шо не отвечать и не делать самому
стандартная позиция жильцов совкошлака, получивших свои квартиру нашару во время приватизации и до сих пор уверенных, шо к ним прилагается еще и пожизненная гарантия от государства, которая включена в коммунальные
отсюда и ненависть к кличку с его парками и мостами - они не могут простить шо вместо того шоп им латали крышу и меняли лифты деньги вкладываются в развитие города и его туристическую и рекреационную инфраструктуру - они и нафиг не нужны жителям хрущей на массивах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8073
З нами з: 05.06.16
Подякував: 985 раз.
Подякували: 1480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:23

  Bolt написав:С ОСББ не все так однозначно.У нас например квартира почти в центре Львова в 9 квартирном австрийском доме.Одна контора уже выкупила на подставных 4квартиры.Они недавно провели собрание по созданию ОСББ.Но старые жильцы пока владеют блокирующим пакетом квадратных метров.Почитал , в интернетах , чем это может закончиться -вплоть до потери квартиры.Лучше платить 300гривен в ЖЕК который почти ни хрена не делает и спать спокойно.


вы описали в общих чертах ситуацию с моим домом, только вместо "одной конторы" выступаю я и у нас с остальными жильцами полное взаимопонимание и никто ни у кого квартиры отжимать не собирается, зато все вопросы решаются как в частном доме и это очень заметно по состоянию и дома и двора - закрытого и с охраной
а в домах тех, кто подобно вам предпочитают платить жэку - вонь, грязь и крысы
зато наверное жильцы спокойно спят, я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8073
З нами з: 05.06.16
Подякував: 985 раз.
Подякували: 1480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:13

  kingkongovets написав:
  Bolt написав:С ОСББ не все так однозначно.У нас например квартира почти в центре Львова в 9 квартирном австрийском доме.Одна контора уже выкупила на подставных 4квартиры.Они недавно провели собрание по созданию ОСББ.Но старые жильцы пока владеют блокирующим пакетом квадратных метров.Почитал , в интернетах , чем это может закончиться -вплоть до потери квартиры.Лучше платить 300гривен в ЖЕК который почти ни хрена не делает и спать спокойно.


вы описали в общих чертах ситуацию с моим домом, только вместо "одной конторы" выступаю я и у нас с остальными жильцами полное взаимопонимание и никто ни у кого квартиры отжимать не собирается, зато все вопросы решаются как в частном доме и это очень заметно по состоянию и дома и двора - закрытого и с охраной
а в домах тех, кто подобно вам предпочитают платить жэку - вонь, грязь и крысы
зато наверное жильцы спокойно спят, я хз

За счёт города лет семь назад заменили б*** на крыше.И в прошлом году похожим макаром заменили брукивку возле дома.Для нас неплохим вариантом было-бы самоуправление.
Пы.Сы.А такое отношение бо наслышаны , чем закончилась организация этими же товарищами ОСББ в доме на соседней улице.
Да.К дому примыкает ещё участок соток на 30.
Bolt
 
Повідомлень: 466
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:21

  Bolt написав:Для нас неплохим вариантом было-бы самоуправление.


так осбб самоуправление и есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8073
З нами з: 05.06.16
Подякував: 985 раз.
Подякували: 1480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Bolt написав:в доме имеют ОСББ, дык только за консьержку 200грн в месяц, и недавно вынесли квартиру.В подьезде есть чёрный ход, который не контролируется

Как бы вообще не связанные между собой вещи. К ограблению квартир ОСББ точно никакого отношения не имее, да и от консьержки ожидать сервис уровня ГСО тоже не стоит
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6805 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:43

  kingkongovets написав:
  Bolt написав:Для нас неплохим вариантом было-бы самоуправление.


так осбб самоуправление и есть

Не совсем.Тут немного есть:
https://lviv.vgorode.ua/ukr/amp/news/ko ... ist-zhekiv
Bolt
 
Повідомлень: 466
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:47

  Faceless написав:
  Bolt написав:в доме имеют ОСББ, дык только за консьержку 200грн в месяц, и недавно вынесли квартиру.В подьезде есть чёрный ход, который не контролируется

Как бы вообще не связанные между собой вещи. К ограблению квартир ОСББ точно никакого отношения не имее, да и от консьержки ожидать сервис уровня ГСО тоже не стоит

Смысл тогда отлистывать 200грн/ мес
У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес
Bolt
 
Повідомлень: 466
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:49

  Bolt написав:У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес


вот дсо домушников и наведет бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8073
З нами з: 05.06.16
Подякував: 985 раз.
Подякували: 1480 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1958195919601961
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5840, 5841, 5842
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
58417 7530922
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 15:53
Zebra
Коммерческая недвижимость, Киев
Sidus » Вів 10 лис, 2020 15:44
0 318
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20307
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21404)
08.12.2020 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.