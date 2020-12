Додано: Вів 08 гру, 2020 13:04

hume написав: Почему вы все так категорично воспринимаете? Почему вы все так категорично воспринимаете?



потому шо из этой позиции крайне удобно всех обвинять и при этом ни за шо не отвечать и не делать самому

стандартная позиция жильцов совкошлака, получивших свои квартиру нашару во время приватизации и до сих пор уверенных, шо к ним прилагается еще и пожизненная гарантия от государства, которая включена в коммунальные

отсюда и ненависть к кличку с его парками и мостами - они не могут простить шо вместо того шоп им латали крышу и меняли лифты деньги вкладываются в развитие города и его туристическую и рекреационную инфраструктуру - они и нафиг не нужны жителям хрущей на массивах потому шо из этой позиции крайне удобно всех обвинять и при этом ни за шо не отвечать и не делать самомустандартная позиция жильцов совкошлака, получивших свои квартиру нашару во время приватизации и до сих пор уверенных, шо к ним прилагается еще и пожизненная гарантия от государства, которая включена в коммунальныеотсюда и ненависть к кличку с его парками и мостами - они не могут простить шо вместо того шоп им латали крышу и меняли лифты деньги вкладываются в развитие города и его туристическую и рекреационную инфраструктуру - они и нафиг не нужны жителям хрущей на массивах

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.