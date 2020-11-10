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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1959196019611962
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:09

  kingkongovets написав:
  Bolt написав:У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес


вот дсо домушников и наведет бгг

Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:22

  ROLF написав:
  kingkongovets написав:
  Bolt написав:У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес


вот дсо домушников и наведет бгг

Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно... :mrgreen:


ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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