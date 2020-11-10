Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно...
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Додано: Сер 09 гру, 2020 08:09
Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно...
Додано: Сер 09 гру, 2020 09:22
ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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