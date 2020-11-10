Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно...
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Додано: Сер 09 гру, 2020 08:09
Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно...
Додано: Сер 09 гру, 2020 09:22
ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:05
Так а что же тут критически осмысливать? Был полный трэш, благодаря этой девушке и, наверное, еще нескольким инициативным людям с головой, дом +/- в порядок привели (хотя я бы его лучше снес). Если бы не механизм ОСМД - НИЧЕГО бы из того что сделано, сделано бы не было.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:09
Логика по типу: а нафига мне г0вно с тротуара убирать и фасад ремонтировать, чтобы кирпичи на голову не валилсь - я же в резиновых сапогах и строительной каске.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:00
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:30
Вы какой-то быdлофоб.
Уипаны такие же собственники как и остальные.
Купив квартиру в доме, они заплатили за свое право срать на всё и всех.
Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?
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