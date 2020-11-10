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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1959196019611962
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:09

  kingkongovets написав:
  Bolt написав:У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес


вот дсо домушников и наведет бгг

Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:22

  ROLF написав:
  kingkongovets написав:
  Bolt написав:У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес


вот дсо домушников и наведет бгг

Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно... :mrgreen:


ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:05

  rjkz написав:Еще раз про ОСББ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... dnogo-doma

Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.

Так а что же тут критически осмысливать? Был полный трэш, благодаря этой девушке и, наверное, еще нескольким инициативным людям с головой, дом +/- в порядок привели (хотя я бы его лучше снес). Если бы не механизм ОСМД - НИЧЕГО бы из того что сделано, сделано бы не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:09

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:в доме имеют ОСББ, дык только за консьержку 200грн в месяц, и недавно вынесли квартиру.В подьезде есть чёрный ход, который не контролируется

Как бы вообще не связанные между собой вещи. К ограблению квартир ОСББ точно никакого отношения не имее, да и от консьержки ожидать сервис уровня ГСО тоже не стоит

Смысл тогда отлистывать 200грн/ мес
У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес

Логика по типу: а нафига мне г0вно с тротуара убирать и фасад ремонтировать, чтобы кирпичи на голову не валилсь - я же в резиновых сапогах и строительной каске.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:00

  Natt написав:Вести с полей. Вчера выставили 1 к. квартиру с весьма неплохим ремонтом в Ирпене за 10 тыс. грн. :shock: Первая сдача. Готовы были снять с первого просмотра, хозяин отказал, так как семья с 5-летним ребенком.

Вести с полей-2. Вчера сдана. Таки за 10 тыс. грн. Портрет арендатора пока не выяснен.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15

  kingkongovets написав:ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать


А какая есть альтернатива охране ДСО ?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:30

  airmax78 написав:По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.

Вы какой-то быdлофоб.
Уипаны такие же собственники как и остальные.
Купив квартиру в доме, они заплатили за свое право срать на всё и всех.

Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?
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  #<1 ... 1959196019611962
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