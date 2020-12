Додано: Сер 09 гру, 2020 09:22

ROLF написав: kingkongovets написав: Bolt написав: У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес



вот дсо домушников и наведет бгг вот дсо домушников и наведет бгг

Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно... Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно...



ой, та вы шоо?

а я думал шо обязательно, ляя...

доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать ой, та вы шоо?а я думал шо обязательно, ляя...доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.