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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1959196019611962
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:09

  kingkongovets написав:
  Bolt написав:У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес


вот дсо домушников и наведет бгг

Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:22

  ROLF написав:
  kingkongovets написав:
  Bolt написав:У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес


вот дсо домушников и наведет бгг

Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно... :mrgreen:


ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:05

  rjkz написав:Еще раз про ОСББ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... dnogo-doma

Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.

Так а что же тут критически осмысливать? Был полный трэш, благодаря этой девушке и, наверное, еще нескольким инициативным людям с головой, дом +/- в порядок привели (хотя я бы его лучше снес). Если бы не механизм ОСМД - НИЧЕГО бы из того что сделано, сделано бы не было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:09

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:в доме имеют ОСББ, дык только за консьержку 200грн в месяц, и недавно вынесли квартиру.В подьезде есть чёрный ход, который не контролируется

Как бы вообще не связанные между собой вещи. К ограблению квартир ОСББ точно никакого отношения не имее, да и от консьержки ожидать сервис уровня ГСО тоже не стоит

Смысл тогда отлистывать 200грн/ мес
У нас ДСО охрана подобной квартиры 250грн/мес

Логика по типу: а нафига мне г0вно с тротуара убирать и фасад ремонтировать, чтобы кирпичи на голову не валилсь - я же в резиновых сапогах и строительной каске.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:00

  Natt написав:Вести с полей. Вчера выставили 1 к. квартиру с весьма неплохим ремонтом в Ирпене за 10 тыс. грн. :shock: Первая сдача. Готовы были снять с первого просмотра, хозяин отказал, так как семья с 5-летним ребенком.

Вести с полей-2. Вчера сдана. Таки за 10 тыс. грн. Портрет арендатора пока не выяснен.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15

  kingkongovets написав:ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать


А какая есть альтернатива охране ДСО ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:30

  airmax78 написав:По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.

Вы какой-то быdлофоб.
Уипаны такие же собственники как и остальные.
Купив квартиру в доме, они заплатили за свое право срать на всё и всех.

Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:49

  UA написав:
  airmax78 написав:По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.

Вы какой-то быdлофоб.
Уипаны такие же собственники как и остальные.
Купив квартиру в доме, они заплатили за свое право срать на всё и всех.

Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?

Нет, рядом с Максом таких и быть не может.
ОП согласовывал с ним все кандидатуры еще на стадии подписания ими инвест-договоров. Многие отсеялись, некоторые на испытательном строке. Без проблем прошли фейс-контроль только те, кто сами зорко следят за наличием уипанов.
Бывает среди ночи весь такой из себя подуставший от бдительности сосед - работник прокуратуры выглянет по пояс в окно и бъет тревогу "Уибаны!Уипаны!", а иногда и из табельного пальнет для острастки. Все строго, граница на замке!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:54

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать


А какая есть альтернатива охране ДСО ?


частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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