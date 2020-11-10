Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно...
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Додано: Сер 09 гру, 2020 08:09
Это вы с бабушками на лавочке переобщались?! Не обязательно оставлять ГСОошникам ключи, страховую сумму можно указать среднюю, перечислять кол-во золотых унитазов в квартире не обязательно...
Додано: Сер 09 гру, 2020 09:22
ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:05
Так а что же тут критически осмысливать? Был полный трэш, благодаря этой девушке и, наверное, еще нескольким инициативным людям с головой, дом +/- в порядок привели (хотя я бы его лучше снес). Если бы не механизм ОСМД - НИЧЕГО бы из того что сделано, сделано бы не было.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:09
Логика по типу: а нафига мне г0вно с тротуара убирать и фасад ремонтировать, чтобы кирпичи на голову не валилсь - я же в резиновых сапогах и строительной каске.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:00
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:30
Вы какой-то быdлофоб.
Уипаны такие же собственники как и остальные.
Купив квартиру в доме, они заплатили за свое право срать на всё и всех.
Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:49
Нет, рядом с Максом таких и быть не может.
ОП согласовывал с ним все кандидатуры еще на стадии подписания ими инвест-договоров. Многие отсеялись, некоторые на испытательном строке. Без проблем прошли фейс-контроль только те, кто сами зорко следят за наличием уипанов.
Бывает среди ночи весь такой из себя подуставший от бдительности сосед - работник прокуратуры выглянет по пояс в окно и бъет тревогу "Уибаны!Уипаны!", а иногда и из табельного пальнет для острастки. Все строго, граница на замке!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:54
частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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