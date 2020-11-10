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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:27
vladimir07 написав:
kingkongovets написав:
ой, та вы шоо?
а я думал шо обязательно, ляя...
доверяете ментам? ваше право, я - мягко говоря нет, вот все шо хотел сказать
А какая есть альтернатива охране ДСО ?
Таких охранных служб десятки. А основной смысл охранной сигнализации - ее наличие, а вовсе не расчет, что "приедут и задержат". А уж если вы дома держите ящих золота или миллионы баксов, и придут именно за ними - вас никакая ГСО не спасет (скорее наоборот, прикроет за долю)
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:31
kingkongovets написав:
частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо
Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:32
UA написав: airmax78 написав:
По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.
Вы какой-то быdлофоб.
Уипаны такие же собственники как и остальные.
Купив квартиру в доме, они заплатили за свое право срать на всё и всех.
Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?
Вопрос в их активности и концентрации. У нас, слава Богу, большинство собственников либо пассивно поддерживает все инициативы, либо просто не вмешивается. Таким образом те, "кому больше всех надо" имеют возможность менять ситуацию в доме к лучшему.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:55
vladimir07 написав:
kingkongovets написав:
частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо
Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.
я вам ответил на вопрос об альтернативе и сознательно не указывал название фирмы
я дсо не рекомендую, но вы вольны поступать исходя из собственных выводов и предпочтений
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:32
UA написав:
...
Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?
как раз сегодня звонили с соцопросом - как часто вы общаетесь с соседями ? где обсуждаете насущные вопросы по дому ? со многими ли знакомы ? Знаете из соседних домов ?...
бред конешно, но ощущается, что выполняется проплаченный городом тендер социсследований
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