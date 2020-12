Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:55

vladimir07 написав: kingkongovets написав: частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз

дсо не советуют сами менты еслешо частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раздсо не советуют сами менты еслешо



Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.

Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.

У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да. Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.



я вам ответил на вопрос об альтернативе и сознательно не указывал название фирмы

я дсо не рекомендую, но вы вольны поступать исходя из собственных выводов и предпочтений я вам ответил на вопрос об альтернативе и сознательно не указывал название фирмыя дсо не рекомендую, но вы вольны поступать исходя из собственных выводов и предпочтений

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.