Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:17

airmax78 написав: rjkz написав: Еще раз про ОСББ.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... dnogo-doma



Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье. Еще раз про ОСББ.Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.

Так а что же тут критически осмысливать? Был полный трэш, благодаря этой девушке и, наверное, еще нескольким инициативным людям с головой, дом +/- в порядок привели (хотя я бы его лучше снес). Если бы не механизм ОСМД - НИЧЕГО бы из того что сделано, сделано бы не было. Так а что же тут критически осмысливать? Был полный трэш, благодаря этой девушке и, наверное, еще нескольким инициативным людям с головой, дом +/- в порядок привели (хотя я бы его лучше снес). Если бы не механизм ОСМД - НИЧЕГО бы из того что сделано, сделано бы не было.

Судя по всему, у ВАС конкретно-образное мышление. Оно не пригодно к критическому анализу.1.ОСББи было поведно до почти бынкротства (что за этим ПОЧТИ в украинских реалиях?)2. На уже имеющиеся финансовые проблемы сверху накинули хоть и льготные, но долги. И их надо отдавать.3. То что фасад залепили пенопластом - это и недорого и ждя этого не обязателен ОСББ.4. У ОСББ были заблокированы счета и фактически прекращено предоставление услуг. В доме без ОСББ такое проблематично, потому что ответственность распределена между жильцами. С какого мне париться, что сосед из другого подъезда не платит? Пусть парится ТОТ КОМУ ОН должен. У меня с ним нет товарно-денежных отношений, мы просто соседи по планете.5. В моем доме начала 00-х, жильцы сами решили вопрос с тротуарной плиткой и асфльтом. Без ОСББ/ЖЭКа/КМДА с педаликом. Это проще простого. Нашлись люди, которым это не все равно. Составили смету. В вайбере всех проинформировали, собрали деньги, нашли осполнителя и за неделю вопрос был решен. БЕЗ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА, КОТОРЫЙ НЕСЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК ДОВЕДЕНИЯ ДО БАНКРОТСТВА.Подобным-же образом был сделан косметический ремонт входной группы.