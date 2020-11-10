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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1960196119621963
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:31

  kingkongovets написав:частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо


Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:32

  UA написав:
  airmax78 написав:По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.

Вы какой-то быdлофоб.
Уипаны такие же собственники как и остальные.
Купив квартиру в доме, они заплатили за свое право срать на всё и всех.

Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?

Вопрос в их активности и концентрации. У нас, слава Богу, большинство собственников либо пассивно поддерживает все инициативы, либо просто не вмешивается. Таким образом те, "кому больше всех надо" имеют возможность менять ситуацию в доме к лучшему.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:55

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо


Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.


я вам ответил на вопрос об альтернативе и сознательно не указывал название фирмы
я дсо не рекомендую, но вы вольны поступать исходя из собственных выводов и предпочтений
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:32

  UA написав:...
Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?

как раз сегодня звонили с соцопросом - как часто вы общаетесь с соседями ? где обсуждаете насущные вопросы по дому ? со многими ли знакомы ? Знаете из соседних домов ?...
бред конешно, но ощущается, что выполняется проплаченный городом тендер социсследований
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:00

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо


Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.

пользую Сириус
дом и квартиры
пока нареканий нет

опыт общения с ДСО негативный

это не анти/реклама есличё)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:17

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Еще раз про ОСББ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... dnogo-doma

Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.

Так а что же тут критически осмысливать? Был полный трэш, благодаря этой девушке и, наверное, еще нескольким инициативным людям с головой, дом +/- в порядок привели (хотя я бы его лучше снес). Если бы не механизм ОСМД - НИЧЕГО бы из того что сделано, сделано бы не было.


Судя по всему, у ВАС конкретно-образное мышление. Оно не пригодно к критическому анализу.
1.ОСББ уже существовало и было поведно до почти бынкротства (что за этим ПОЧТИ в украинских реалиях?)
2. На уже имеющиеся финансовые проблемы сверху накинули хоть и льготные, но долги. И их надо отдавать.
3. То что фасад залепили пенопластом - это и недорого и ждя этого не обязателен ОСББ.
4. У ОСББ были заблокированы счета и фактически прекращено предоставление услуг. В доме без ОСББ такое проблематично, потому что ответственность распределена между жильцами. С какого мне париться, что сосед из другого подъезда не платит? Пусть парится ТОТ КОМУ ОН должен. У меня с ним нет товарно-денежных отношений, мы просто соседи по планете.
5. В моем доме начала 00-х, жильцы сами решили вопрос с тротуарной плиткой и асфльтом. Без ОСББ/ЖЭКа/КМДА с педаликом. Это проще простого. Нашлись люди, которым это не все равно. Составили смету. В вайбере всех проинформировали, собрали деньги, нашли осполнителя и за неделю вопрос был решен. БЕЗ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА, КОТОРЫЙ НЕСЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК ДОВЕДЕНИЯ ДО БАНКРОТСТВА.
Подобным-же образом был сделан косметический ремонт входной группы.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:53

То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК
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