Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:31
Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:32
Вопрос в их активности и концентрации. У нас, слава Богу, большинство собственников либо пассивно поддерживает все инициативы, либо просто не вмешивается. Таким образом те, "кому больше всех надо" имеют возможность менять ситуацию в доме к лучшему.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:55
я вам ответил на вопрос об альтернативе и сознательно не указывал название фирмы
я дсо не рекомендую, но вы вольны поступать исходя из собственных выводов и предпочтений
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:32
как раз сегодня звонили с соцопросом - как часто вы общаетесь с соседями ? где обсуждаете насущные вопросы по дому ? со многими ли знакомы ? Знаете из соседних домов ?...
бред конешно, но ощущается, что выполняется проплаченный городом тендер социсследований
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:00
пользую Сириус
дом и квартиры
пока нареканий нет
опыт общения с ДСО негативный
это не анти/реклама есличё)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:17
Судя по всему, у ВАС конкретно-образное мышление. Оно не пригодно к критическому анализу.
1.ОСББ уже существовало и было поведно до почти бынкротства (что за этим ПОЧТИ в украинских реалиях?)
2. На уже имеющиеся финансовые проблемы сверху накинули хоть и льготные, но долги. И их надо отдавать.
3. То что фасад залепили пенопластом - это и недорого и ждя этого не обязателен ОСББ.
4. У ОСББ были заблокированы счета и фактически прекращено предоставление услуг. В доме без ОСББ такое проблематично, потому что ответственность распределена между жильцами. С какого мне париться, что сосед из другого подъезда не платит? Пусть парится ТОТ КОМУ ОН должен. У меня с ним нет товарно-денежных отношений, мы просто соседи по планете.
5. В моем доме начала 00-х, жильцы сами решили вопрос с тротуарной плиткой и асфльтом. Без ОСББ/ЖЭКа/КМДА с педаликом. Это проще простого. Нашлись люди, которым это не все равно. Составили смету. В вайбере всех проинформировали, собрали деньги, нашли осполнителя и за неделю вопрос был решен. БЕЗ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА, КОТОРЫЙ НЕСЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК ДОВЕДЕНИЯ ДО БАНКРОТСТВА.
Подобным-же образом был сделан косметический ремонт входной группы.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:53
То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК
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