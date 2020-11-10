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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1960196119621963
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:31

  kingkongovets написав:частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо


Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:32

  UA написав:
  airmax78 написав:По опыту своего дома могу сказать, что ОСМД - это единственный механизм что-то глобально изменить. И чем в более жутком состоянии находится дом, тем более для него это справедливо.
Но это всего лишь механизм. Главное - это люди. Уипаны - спотворят любой механизм. Но если большинство ваших соседей уипаны - из дома надо бежать.

Вы какой-то быdлофоб.
Уипаны такие же собственники как и остальные.
Купив квартиру в доме, они заплатили за свое право срать на всё и всех.

Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?

Вопрос в их активности и концентрации. У нас, слава Богу, большинство собственников либо пассивно поддерживает все инициативы, либо просто не вмешивается. Таким образом те, "кому больше всех надо" имеют возможность менять ситуацию в доме к лучшему.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:55

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо


Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.


я вам ответил на вопрос об альтернативе и сознательно не указывал название фирмы
я дсо не рекомендую, но вы вольны поступать исходя из собственных выводов и предпочтений
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:32

  UA написав:...
Вы уже со всеми соседями вашего дома познакомились?

как раз сегодня звонили с соцопросом - как часто вы общаетесь с соседями ? где обсуждаете насущные вопросы по дому ? со многими ли знакомы ? Знаете из соседних домов ?...
бред конешно, но ощущается, что выполняется проплаченный городом тендер социсследований
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:00

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:частная охранная фирма, рекламировать никого не буду, но мы своей довольны, проверяли много раз
дсо не советуют сами менты еслешо


Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.

пользую Сириус
дом и квартиры
пока нареканий нет

опыт общения с ДСО негативный

это не анти/реклама есличё)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:17

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Еще раз про ОСББ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... dnogo-doma

Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.

Так а что же тут критически осмысливать? Был полный трэш, благодаря этой девушке и, наверное, еще нескольким инициативным людям с головой, дом +/- в порядок привели (хотя я бы его лучше снес). Если бы не механизм ОСМД - НИЧЕГО бы из того что сделано, сделано бы не было.


Судя по всему, у ВАС конкретно-образное мышление. Оно не пригодно к критическому анализу.
1.ОСББ уже существовало и было поведно до почти бынкротства (что за этим ПОЧТИ в украинских реалиях?)
2. На уже имеющиеся финансовые проблемы сверху накинули хоть и льготные, но долги. И их надо отдавать.
3. То что фасад залепили пенопластом - это и недорого и ждя этого не обязателен ОСББ.
4. У ОСББ были заблокированы счета и фактически прекращено предоставление услуг. В доме без ОСББ такое проблематично, потому что ответственность распределена между жильцами. С какого мне париться, что сосед из другого подъезда не платит? Пусть парится ТОТ КОМУ ОН должен. У меня с ним нет товарно-денежных отношений, мы просто соседи по планете.
5. В моем доме начала 00-х, жильцы сами решили вопрос с тротуарной плиткой и асфльтом. Без ОСББ/ЖЭКа/КМДА с педаликом. Это проще простого. Нашлись люди, которым это не все равно. Составили смету. В вайбере всех проинформировали, собрали деньги, нашли осполнителя и за неделю вопрос был решен. БЕЗ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА, КОТОРЫЙ НЕСЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК ДОВЕДЕНИЯ ДО БАНКРОТСТВА.
Подобным-же образом был сделан косметический ремонт входной группы.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:53

То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 05:16

  hume написав:То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК


ЖЭК (пока) берет относительно небольшие деньги и что-то на них делает. Я считаю, что то что они получают то и отрабатывают.
За массу "услуг" мы все давно уже платим не ЖЭКам. ЖКХ - это интересный бизнес, просто так взять и сломать одну модель (условно коммунальную) и заменить ее свей собственной, у олигархфренов очко игрануло, но постепенно разрушая одну, они пропагандировали другую модель, которую легче оседлать.
Что касается того, что мы хотим - кто-то все равно за это должен заплатить. Кто? Очевидно, что конечный потребитель, то есть мы. Так нафига нужна ОСББ, если самоорганизация позволяет сделать то, что не сделает ЖЭК. Только нет рисков, связанных с ОСББ.
Нам через СМИ постоянно подсовывают красивые картинки, за которыми не все могут/хотят увидеть суть.
Из существующих форм обслуживания хороший ЖЭК+самоорганизация жильцов или УК для меня видятся более приемлемыми, чем ОСББ. Я-бы даже сказал, что ввиду потенциальных рисков для меня ОСББ вообще неприемлем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 07:20

При самоуправлении в доме от жильцов требуется , только заключить отдельные договора на вывоз мусора и периодическую проверку вентканалов.Все остальные работы или выполняются жильцами или они на них скидываются .
Bolt
 
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