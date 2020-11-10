Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:31
Т.е. это услуги некоего регионального ЧОПа, не глобального в отличие от ДСО.
Вообще любая структура - это не монолит, она состоит из людей разных сортов и качеств.
У вас все хорошо с ЧОПом, но можно ли это считать правилом - думаю скорее нет чем да.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:32
Вопрос в их активности и концентрации. У нас, слава Богу, большинство собственников либо пассивно поддерживает все инициативы, либо просто не вмешивается. Таким образом те, "кому больше всех надо" имеют возможность менять ситуацию в доме к лучшему.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:55
я вам ответил на вопрос об альтернативе и сознательно не указывал название фирмы
я дсо не рекомендую, но вы вольны поступать исходя из собственных выводов и предпочтений
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:32
как раз сегодня звонили с соцопросом - как часто вы общаетесь с соседями ? где обсуждаете насущные вопросы по дому ? со многими ли знакомы ? Знаете из соседних домов ?...
бред конешно, но ощущается, что выполняется проплаченный городом тендер социсследований
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:00
пользую Сириус
дом и квартиры
пока нареканий нет
опыт общения с ДСО негативный
это не анти/реклама есличё)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:17
Судя по всему, у ВАС конкретно-образное мышление. Оно не пригодно к критическому анализу.
1.ОСББ уже существовало и было поведно до почти бынкротства (что за этим ПОЧТИ в украинских реалиях?)
2. На уже имеющиеся финансовые проблемы сверху накинули хоть и льготные, но долги. И их надо отдавать.
3. То что фасад залепили пенопластом - это и недорого и ждя этого не обязателен ОСББ.
4. У ОСББ были заблокированы счета и фактически прекращено предоставление услуг. В доме без ОСББ такое проблематично, потому что ответственность распределена между жильцами. С какого мне париться, что сосед из другого подъезда не платит? Пусть парится ТОТ КОМУ ОН должен. У меня с ним нет товарно-денежных отношений, мы просто соседи по планете.
5. В моем доме начала 00-х, жильцы сами решили вопрос с тротуарной плиткой и асфльтом. Без ОСББ/ЖЭКа/КМДА с педаликом. Это проще простого. Нашлись люди, которым это не все равно. Составили смету. В вайбере всех проинформировали, собрали деньги, нашли осполнителя и за неделю вопрос был решен. БЕЗ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА, КОТОРЫЙ НЕСЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК ДОВЕДЕНИЯ ДО БАНКРОТСТВА.
Подобным-же образом был сделан косметический ремонт входной группы.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:53
То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК
Додано: Суб 12 гру, 2020 05:16
ЖЭК (пока) берет относительно небольшие деньги и что-то на них делает. Я считаю, что то что они получают то и отрабатывают.
За массу "услуг" мы все давно уже платим не ЖЭКам. ЖКХ - это интересный бизнес, просто так взять и сломать одну модель (условно коммунальную) и заменить ее свей собственной, у олигархфренов очко игрануло, но постепенно разрушая одну, они пропагандировали другую модель, которую легче оседлать.
Что касается того, что мы хотим - кто-то все равно за это должен заплатить. Кто? Очевидно, что конечный потребитель, то есть мы. Так нафига нужна ОСББ, если самоорганизация позволяет сделать то, что не сделает ЖЭК. Только нет рисков, связанных с ОСББ.
Нам через СМИ постоянно подсовывают красивые картинки, за которыми не все могут/хотят увидеть суть.
Из существующих форм обслуживания хороший ЖЭК+самоорганизация жильцов или УК для меня видятся более приемлемыми, чем ОСББ. Я-бы даже сказал, что ввиду потенциальных рисков для меня ОСББ вообще неприемлем.
Додано: Суб 12 гру, 2020 07:20
При самоуправлении в доме от жильцов требуется , только заключить отдельные договора на вывоз мусора и периодическую проверку вентканалов.Все остальные работы или выполняются жильцами или они на них скидываются .
Додано: Пон 14 гру, 2020 03:29
какая там конфетка, если введена сегрегация по фейсу. все владельцы должны быть в равных правах
общее собрание осбб может утвердить любую хрень.
собраться и организовать паралельную структуру чтобы пинать город и жек вполне возможно, осбб для этого не нужно
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