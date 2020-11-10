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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:29
hume написав:
То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК
Если все жильцы активные и ответственные, почему бы и нет? ЖЭК на свои небольшие деньги делает свою работу, остальное неформальными методами. Можно и формальными. Этот механизм даже прописан в законе и называется общее собрание, решения которого обязательны для всех и для ЖЭКа.
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Vlad442
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