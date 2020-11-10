RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1961196219631964
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК

Если все жильцы активные и ответственные, почему бы и нет? ЖЭК на свои небольшие деньги делает свою работу, остальное неформальными методами. Можно и формальными. Этот механизм даже прописан в законе и называется общее собрание, решения которого обязательны для всех и для ЖЭКа.
Vlad442
 
Повідомлень: 7506
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1961196219631964
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5915, 5916, 5917
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
59164 7673739
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 11:45
Grand Touring
Коммерческая недвижимость, Киев
Sidus » Вів 10 лис, 2020 15:44
0 363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20405
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.