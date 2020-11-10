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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:29
hume написав:
То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК
Если все жильцы активные и ответственные, почему бы и нет? ЖЭК на свои небольшие деньги делает свою работу, остальное неформальными методами. Можно и формальными. Этот механизм даже прописан в законе и называется общее собрание, решения которого обязательны для всех и для ЖЭКа.
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Vlad442
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:59
В виду, что уже писал тут, что возможно у нас попытаються отжать квартиры с помощью ОСББ.Есть ли какая-то законом ограниченая величина поборов ОСББ(тот-же размер платы за кв.метр)?А то читал в тырнете, что одной женщине во Львове ОСББ накрутило 250кг платежей с пенями и наложило арест на квартиру:(
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Bolt
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:09
Bolt написав:
В виду, что уже писал тут, что возможно у нас попытаються отжать квартиры с помощью ОСББ.Есть ли какая-то законом ограниченая величина поборов ОСББ(тот-же размер платы за кв.метр)?А то читал в тырнете, что одной женщине во Львове ОСББ накрутило 250кг платежей с пенями и наложило арест на квартиру:(
в том то и дело что нет. Разве что организовывать свое осбб
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Diman
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:22
Diman написав: Bolt написав:
В виду, что уже писал тут, что возможно у нас попытаються отжать квартиры с помощью ОСББ.Есть ли какая-то законом ограниченая величина поборов ОСББ(тот-же размер платы за кв.метр)?А то читал в тырнете, что одной женщине во Львове ОСББ накрутило 250кг платежей с пенями и наложило арест на квартиру:(
в том то и дело что нет. Разве что организовывать свое осбб
Пока у нас большая часть площади мы хотим сделать самоуправление, но если они выкупят ещё хотя-бы одну квартиру, то смогут потом проголосовать создание ОСББ.
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Bolt
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Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
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