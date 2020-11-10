Додано: Пон 14 гру, 2020 22:21

rjkz написав: hume написав: То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК То есть вы предлагаете платить в жэк за обслуживание, а параллельно скидываться на то, что должен делать ЖЭК



ЖЭК (пока) берет относительно небольшие деньги и что-то на них делает. Я считаю, что то что они получают то и отрабатывают.

За массу "услуг" мы все давно уже платим не ЖЭКам. ЖКХ - это интересный бизнес, просто так взять и сломать одну модель (условно коммунальную) и заменить ее свей собственной, у олигархфренов очко игрануло, но постепенно разрушая одну, они пропагандировали другую модель, которую легче оседлать.

Что касается того, что мы хотим - кто-то все равно за это должен заплатить. Кто? Очевидно, что конечный потребитель, то есть мы. Так нафига нужна ОСББ, если самоорганизация позволяет сделать то, что не сделает ЖЭК. Только нет рисков, связанных с ОСББ.

Нам через СМИ постоянно подсовывают красивые картинки, за которыми не все могут/хотят увидеть суть.

Из существующих форм обслуживания хороший ЖЭК+самоорганизация жильцов или УК для меня видятся более приемлемыми, чем ОСББ. Я-бы даже сказал, что ввиду потенциальных рисков для меня ОСББ вообще неприемлем. ЖЭК (пока) берет относительно небольшие деньги и что-то на них делает. Я считаю, что то что они получают то и отрабатывают.За массу "услуг" мы все давно уже платим не ЖЭКам. ЖКХ - это интересный бизнес, просто так взять и сломать одну модель (условно коммунальную) и заменить ее свей собственной, у олигархфренов очко игрануло, но постепенно разрушая одну, они пропагандировали другую модель, которую легче оседлать.Что касается того, что мы хотим - кто-то все равно за это должен заплатить. Кто? Очевидно, что конечный потребитель, то есть мы. Так нафига нужна ОСББ, если самоорганизация позволяет сделать то, что не сделает ЖЭК. Только нет рисков, связанных с ОСББ.Нам через СМИ постоянно подсовывают красивые картинки, за которыми не все могут/хотят увидеть суть.Из существующих форм обслуживания хороший ЖЭК+самоорганизация жильцов или УК для меня видятся более приемлемыми, чем ОСББ. Я-бы даже сказал, что ввиду потенциальных рисков для меня ОСББ вообще неприемлем.

У нас кооперативный дом. Практически тот же ОСББ. Рядом ЖЭКовские.В итоге - в их домах поставили крутейшее импортное отопление-оборудование в подвалах, ремонты, дороги, отмостка.У нас ... Пять человек сами за всех красят, метут, ремонтируют и пр. Естественно, в своё личное время и бесплатно.Председатель и бухгалтер - слава Богу, еле нашлись после ухода старых, хоть работают с документацией.Эти ОСББ, дачные кооперативы -- это тот же сраный натуральный колхоз. Коллективная ответственность.И в которую опять пытаются загнать пересичного.Чтобы, как Вы заметили, проблема дыбильного соседа стала и твоей.А этим бл. голосованием манипулирующий большинством (если с ним, этим большинством не повезёт) председатель может наголосовать-напринимать, что угодно.Мне пришлось тыкать в нос на дачах такому председателю и его окружению законы Украины.Дошли до того, что как в фильме начали шантажировать " А мы вам отключим электричество". При полных оплатах, но отказе от оплаты мною их аферы по незаконному переносу высоковольтной! линии, потому что они себе приграбастали земельки у электриков.Теперь сдавшие деньги -- по сути соучастники преступления. И собирают деньги на перенос этой линии назад))Ещё и от взяток и подделки документов будут отмазываться.Но собрание проголосовало тогда за этот перенос и заставляло платить.Калхозное бальшинство.Держитесь за ЖЭК руками и ногами.