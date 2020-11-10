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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:03
Bolt написав: Diman написав: Bolt написав:
В виду, что уже писал тут, что возможно у нас попытаються отжать квартиры с помощью ОСББ.Есть ли какая-то законом ограниченая величина поборов ОСББ(тот-же размер платы за кв.метр)?А то читал в тырнете, что одной женщине во Львове ОСББ накрутило 250кг платежей с пенями и наложило арест на квартиру:(
в том то и дело что нет. Разве что организовывать свое осбб
Пока у нас большая часть площади мы хотим сделать самоуправление, но если они выкупят ещё хотя-бы одну квартиру, то смогут потом проголосовать создание ОСББ.
Насколько мне помнится. В таком случае, когда большая(ударение на о) часть площадей многоквартирного дома в одних руках, закон предполагает несколько иное представительство (количество голосов) в собрании осбб. Кто недавно читал закон легко уточнит.[/quote]
Я это читал.Но там выкупают на нескольких лиц, так, что эта статья закона не пройдёт:(
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Bolt
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:08
hume написав: Bolt написав:
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Пока у нас большая часть площади мы хотим сделать самоуправление, но если они выкупят ещё хотя-бы одну квартиру, то смогут потом проголосовать создание ОСББ.
Бейте на опережение, продавайте им по завышенной цене свою
Рано или поздно они выкупят еще одну квартиру
Такие квартирки просто так не продаются.
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Bolt
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Додано: Вів 15 гру, 2020 18:33
Про аренду.
Но не в Киеве.
Но очень интересно.)))
Максим, так когда Безосу ждать полтинник в долг?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:41
Великолепнейшея квартира в самом начале видео. Квартира в центре Нью Йорка с двумя спальнями без окон с лёгкостью уделывает любой киевский бабушатник.
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hume
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