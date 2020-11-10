Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:В виду, что уже писал тут, что возможно у нас попытаються отжать квартиры с помощью ОСББ.Есть ли какая-то законом ограниченая величина поборов ОСББ(тот-же размер платы за кв.метр)?А то читал в тырнете, что одной женщине во Львове ОСББ накрутило 250кг платежей с пенями и наложило арест на квартиру:(
в том то и дело что нет. Разве что организовывать свое осбб
Пока у нас большая часть площади мы хотим сделать самоуправление, но если они выкупят ещё хотя-бы одну квартиру, то смогут потом проголосовать создание ОСББ.
Насколько мне помнится. В таком случае, когда большая(ударение на о) часть площадей многоквартирного дома в одних руках, закон предполагает несколько иное представительство (количество голосов) в собрании осбб. Кто недавно читал закон легко уточнит.[/quote] Я это читал.Но там выкупают на нескольких лиц, так, что эта статья закона не пройдёт:(
В Киеве простаивает около 12 000-13 000 квартир, говорит директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. Это много — почти в два раза больше, чем в начале карантина.
Обратите внимание на качество подачи материалов. В статье про польский РЖН источник информации - официальные данные МВД страны. В статье про киевский РЖН - домыслы самоназначенных экспердов без намека на аккуратность цифр и причинно-следственные связи
hume написав:Великолепнейшея квартира в самом начале видео. Квартира в центре Нью Йорка с двумя спальнями без окон с лёгкостью уделывает любой киевский бабушатник.
я Вам больше скажу - %%90 жилого фонда НЙ в подметки не годятся киевским хрущам. А из оставшихся 10% значительная часть - это тн праджекты и дома с субсидированным жильем населенные маргиналами, людьми с лоу инкам и тп. Частные дома или оооочень старые кирпичные или построенные из "овнаипалок" или и то и другое. При этом стоят ОТ лимона в любом случае. Но почему-то в НЙ стремятся люди со всего мира. И не только из бедных стран.
В Киеве простаивает около 12 000-13 000 квартир, говорит директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. Это много — почти в два раза больше, чем в начале карантина.
Обратите внимание на качество подачи материалов. В статье про польский РЖН источник информации - официальные данные МВД страны. В статье про киевский РЖН - домыслы самоназначенных экспердов без намека на аккуратность цифр и причинно-следственные связи
зРадио, Влад. Я собственно и не обращаю внимания на такие "анализы", потому что в принципе нет никаких данных. Рынок на 100% в тени. Да, пытаюсь осмыслить события в контксте аренды, но это на уровне прикидок и интуиции. Конечно общаюсь с другими лордами и маклером.