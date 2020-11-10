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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1963196419651966>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:03

  Bolt написав:
  Diman написав:
  Bolt написав:В виду, что уже писал тут, что возможно у нас попытаються отжать квартиры с помощью ОСББ.Есть ли какая-то законом ограниченая величина поборов ОСББ(тот-же размер платы за кв.метр)?А то читал в тырнете, что одной женщине во Львове ОСББ накрутило 250кг платежей с пенями и наложило арест на квартиру:(
в том то и дело что нет. Разве что организовывать свое осбб

Пока у нас большая часть площади мы хотим сделать самоуправление, но если они выкупят ещё хотя-бы одну квартиру, то смогут потом проголосовать создание ОСББ.


Насколько мне помнится. В таком случае, когда большая(ударение на о) часть площадей многоквартирного дома в одних руках, закон предполагает несколько иное представительство (количество голосов) в собрании осбб. Кто недавно читал закон легко уточнит.[/quote]
Я это читал.Но там выкупают на нескольких лиц, так, что эта статья закона не пройдёт:(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:08

  hume написав:
  Bolt написав:[qu
Пока у нас большая часть площади мы хотим сделать самоуправление, но если они выкупят ещё хотя-бы одну квартиру, то смогут потом проголосовать создание ОСББ.

Бейте на опережение, продавайте им по завышенной цене свою

Рано или поздно они выкупят еще одну квартиру

Такие квартирки просто так не продаются.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Про аренду.
Но не в Киеве.
Но очень интересно.)))


Максим, так когда Безосу ждать полтинник в долг?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:41

Великолепнейшея квартира в самом начале видео. Квартира в центре Нью Йорка с двумя спальнями без окон с лёгкостью уделывает любой киевский бабушатник.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... r-v-polshe
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:58

  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/ukraintsy-sohranili-liderstvo-sredi-inostrantsev-po-skupke-kvartir-v-polshe

Под этой статьей увидел ссылку на другую, более интересную в контексте аренды
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... ontsa-goda
Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет. Что происходит? Прогноз до конца года
В Киеве простаивает около 12 000-13 000 квартир, говорит директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. Это много — почти в два раза больше, чем в начале карантина.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:10

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/ukraintsy-sohranili-liderstvo-sredi-inostrantsev-po-skupke-kvartir-v-polshe

Под этой статьей увидел ссылку на другую, более интересную в контексте аренды
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... ontsa-goda
Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет. Что происходит? Прогноз до конца года
В Киеве простаивает около 12 000-13 000 квартир, говорит директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. Это много — почти в два раза больше, чем в начале карантина.


Обратите внимание на качество подачи материалов. В статье про польский РЖН источник информации - официальные данные МВД страны. В статье про киевский РЖН - домыслы экспертов без намека на аккуратность цифр и причинно-следственные связи
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 01:26

  hume написав:Великолепнейшея квартира в самом начале видео. Квартира в центре Нью Йорка с двумя спальнями без окон с лёгкостью уделывает любой киевский бабушатник.


я Вам больше скажу - %%90 жилого фонда НЙ в подметки не годятся киевским хрущам.
А из оставшихся 10% значительная часть - это тн праджекты и дома с субсидированным жильем населенные маргиналами, людьми с лоу инкам и тп.
Частные дома или оооочень старые кирпичные или построенные из "овнаипалок" или и то и другое. При этом стоят ОТ лимона в любом случае.
Но почему-то в НЙ стремятся люди со всего мира. И не только из бедных стран.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 01:35

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/ukraintsy-sohranili-liderstvo-sredi-inostrantsev-po-skupke-kvartir-v-polshe

Под этой статьей увидел ссылку на другую, более интересную в контексте аренды
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... ontsa-goda
Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет. Что происходит? Прогноз до конца года
В Киеве простаивает около 12 000-13 000 квартир, говорит директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. Это много — почти в два раза больше, чем в начале карантина.


Обратите внимание на качество подачи материалов. В статье про польский РЖН источник информации - официальные данные МВД страны. В статье про киевский РЖН - домыслы самоназначенных экспердов без намека на аккуратность цифр и причинно-следственные связи


зРадио, Влад.
Я собственно и не обращаю внимания на такие "анализы", потому что в принципе нет никаких данных. Рынок на 100% в тени. Да, пытаюсь осмыслить события в контксте аренды, но это на уровне прикидок и интуиции. Конечно общаюсь с другими лордами и маклером.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Промониторил Лукьяновку по аренде, нашел пару забавных вариантов.
То есть по 13014 кгрн уже просят за то, чтоб поспать возле духовки
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-k ... 6;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... ecd515f746
hume
 
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