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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:01
hume написав:
..просят за то, чтоб поспать возле духовки
..
зато "в квартире тепло". Еще бы, чуть замерз, включил духовку и нормас
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