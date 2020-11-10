зато "в квартире тепло". Еще бы, чуть замерз, включил духовку и нормас
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:01
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:26
hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?
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