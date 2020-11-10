Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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барабашов написав:hume А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий? В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?
В эллизиуме всегда что то вроде 1000 уе квадрат было на котловане. Помню, что нифига не дёшево. Ну и на ремонт до 15ти. Сам дом не понравился, там около 300 таких студий. Короче, это тоже Риэл застройщик. Кто знает, тот поймёт.