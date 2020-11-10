RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1963196419651966
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:01

  hume написав:..просят за то, чтоб поспать возле духовки
..

зато "в квартире тепло". Еще бы, чуть замерз, включил духовку и нормас
sequence
 
Повідомлень: 4287
З нами з: 29.12.15
Подякував: 928 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:26

hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?
барабашов
 
Повідомлень: 1908
З нами з: 16.06.15
Подякував: 201 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:14

  барабашов написав:hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?

В эллизиуме всегда что то вроде 1000 уе квадрат было на котловане. Помню, что нифига не дёшево. Ну и на ремонт до 15ти. Сам дом не понравился, там около 300 таких студий.
Короче, это тоже Риэл застройщик. Кто знает, тот поймёт.
hume
 
Повідомлень: 6974
З нами з: 27.12.12
Подякував: 709 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:24

  барабашов написав:hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?

по-моему, второй вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... ecd515f746 по своим данным и некоторым деталям неуловимо напоминает перелицованную гостинку
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 07.08.17
Подякував: 848 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1963196419651966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5946, 5947, 5948
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
59476 7740318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 01:37
airmax78
Коммерческая недвижимость, Киев
Sidus » Вів 10 лис, 2020 15:44
0 383
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20432
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17676)
18.12.2020 01:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.