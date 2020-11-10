Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:01
hume написав:
..просят за то, чтоб поспать возле духовки
..
зато "в квартире тепло". Еще бы, чуть замерз, включил духовку и нормас
sequence
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Додано: Чет 17 гру, 2020 18:26
hume А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий? В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?
барабашов
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:14
барабашов написав: hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?
В эллизиуме всегда что то вроде 1000 уе квадрат было на котловане. Помню, что нифига не дёшево. Ну и на ремонт до 15ти. Сам дом не понравился, там около 300 таких студий.
Короче, это тоже Риэл застройщик. Кто знает, тот поймёт.
hume
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:24
барабашов написав: hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?
по-моему, второй вариант
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... ecd515f746
по своим данным и некоторым деталям неуловимо напоминает перелицованную гостинку
Скоро(R)
antonivs3
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:20
antonivs3 написав: барабашов написав: hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?
по-моему, второй вариант
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... ecd515f746
по своим данным и некоторым деталям неуловимо напоминает перелицованную гостинку
вы правы, так и есть
hume
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:09
Мне кажется, что площадь там гораздо меньше, 25-28м
Damien
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:28
hume написав:
вы правы, так и есть
пля, неужели так сложно было утопить трубу отопления?
ничего непонятно, мало фото но ИМХО очень спорный вариант перепланировки, получилась тупо спальня в кухне)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Прохожий
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:31
однако же, если такую гостинку снимут за 13, то зачем нужны инвестиции в новостройки..
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antonivs3
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