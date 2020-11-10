RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1963196419651966
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:01

  hume написав:..просят за то, чтоб поспать возле духовки
..

зато "в квартире тепло". Еще бы, чуть замерз, включил духовку и нормас
sequence
 
Повідомлень: 4312
З нами з: 29.12.15
Подякував: 936 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:26

hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?
барабашов
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 16.06.15
Подякував: 202 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:14

  барабашов написав:hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?

В эллизиуме всегда что то вроде 1000 уе квадрат было на котловане. Помню, что нифига не дёшево. Ну и на ремонт до 15ти. Сам дом не понравился, там около 300 таких студий.
Короче, это тоже Риэл застройщик. Кто знает, тот поймёт.
hume
 
Повідомлень: 7012
З нами з: 27.12.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:24

  барабашов написав:hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?

по-моему, второй вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... ecd515f746 по своим данным и некоторым деталям неуловимо напоминает перелицованную гостинку
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 07.08.17
Подякував: 848 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:20

  antonivs3 написав:
  барабашов написав:hume
А сколько примерно себестоимость этих ёбле-студий?
В плане - почём лорд в котлован вошёл да как много куе ремонт стоил(15 где то?)?

по-моему, второй вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... ecd515f746 по своим данным и некоторым деталям неуловимо напоминает перелицованную гостинку
вы правы, так и есть
hume
 
Повідомлень: 7012
З нами з: 27.12.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:09

  antonivs3 написав: вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... ecd515f746 по своим данным и некоторым деталям неуловимо напоминает перелицованную гостинку

Мне кажется, что площадь там гораздо меньше, 25-28м
Damien
 
Повідомлень: 224
З нами з: 28.04.20
Подякував: 148 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:28

  hume написав:
  antonivs3 написав:по-моему, второй вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... ecd515f746 по своим данным и некоторым деталям неуловимо напоминает перелицованную гостинку
вы правы, так и есть

пля, неужели так сложно было утопить трубу отопления?
ничего непонятно, мало фото но ИМХО очень спорный вариант перепланировки, получилась тупо спальня в кухне)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11976
З нами з: 05.06.13
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:31

однако же, если такую гостинку снимут за 13, то зачем нужны инвестиции в новостройки..
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 07.08.17
Подякував: 848 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:42

  antonivs3 написав:однако же, если такую гостинку снимут за 13, то зачем нужны инвестиции в новостройки..

Не снимут. Разве что посуточно.
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 92
З нами з: 16.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 07:12

Re:

  Прохожий написав:получилась тупо спальня в кухне)

Так можна сказати про будь яку "студію".

До речі, квартиранти не люблять студій. Не практичне житло.
Для людей, які непереобтяжені інтелектом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21743
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 2240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1963196419651966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5997, 5998, 5999
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
59988 7822847
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 07:46
Frant
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232641
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Коммерческая недвижимость, Киев
Sidus » Вів 10 лис, 2020 15:44
0 409
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91828)
23.12.2020 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.