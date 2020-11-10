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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:55
кто что думает.
рассматривается к покупке 2 варианта однокомнатной квартиры.
1. 34м.кв
2. 45 м.кв
разница в цене примерно 20 процентов
планируемая доходность примерно 6 процентов что там что там
в одном подъезде.
какую лучше.
склоняюсь к 2му варианту так как 34 метра кажется очень мало и захотят ли в ней жить
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leskiv
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:19
Обычно меньшая площадь обеспечивает большую доходность в процентах, но меньшую в абсолютных цифрах. Нужно смотреть на сегмент, планировку. Просто так сказать что лучше, не имея никаких вводных данных, невозможно.
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Vlad442
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:41
leskiv написав:
кто что думает.
рассматривается к покупке 2 варианта однокомнатной квартиры.
1. 34м.кв
2. 45 м.кв
склоняюсь к 2му варианту так как 34 метра кажется очень мало и захотят ли в ней жить
34 метра это полноценная однокомнатная достаточная для 1-2 людей, плюс коммунальные и налог на недвижимость меньше.
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Елена8
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Долярчик
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:59
Долярчик написав:
Але, якщо планування дозволяє з онухи 45м2 зробити двуху - то і здати її можна трошки дорожче
А если стены поперёк ставить можно и треху забабахать.
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hume
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Додано: Чет 24 гру, 2020 00:17
Долярчик написав:
Але, якщо планування дозволяє з онухи 45м2 зробити двуху - то і здати її можна трошки дорожче
А если разделить на каморки, в которіх станет только кровать и тумба, то можно вообще озолотиться. Каморки возле окон сдавать дороже - доплата за вид.
З.Ы. Кровати можно двухэтажные - вообще золотая жила.
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Natt
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Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
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