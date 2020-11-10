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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1965196619671968>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

кто что думает.
рассматривается к покупке 2 варианта однокомнатной квартиры.
1. 34м.кв
2. 45 м.кв

разница в цене примерно 20 процентов
планируемая доходность примерно 6 процентов что там что там
в одном подъезде.
какую лучше.
склоняюсь к 2му варианту так как 34 метра кажется очень мало и захотят ли в ней жить
leskiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Обычно меньшая площадь обеспечивает большую доходность в процентах, но меньшую в абсолютных цифрах. Нужно смотреть на сегмент, планировку. Просто так сказать что лучше, не имея никаких вводных данных, невозможно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:41

  leskiv написав:кто что думает.
рассматривается к покупке 2 варианта однокомнатной квартиры.
1. 34м.кв
2. 45 м.кв
склоняюсь к 2му варианту так как 34 метра кажется очень мало и захотят ли в ней жить

34 метра это полноценная однокомнатная достаточная для 1-2 людей, плюс коммунальные и налог на недвижимость меньше.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Але, якщо планування дозволяє з онухи 45м2 зробити двуху - то і здати її можна трошки дорожче ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:59

  Долярчик написав:Але, якщо планування дозволяє з онухи 45м2 зробити двуху - то і здати її можна трошки дорожче ;)

А если стены поперёк ставить можно и треху забабахать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:17

  Долярчик написав:Але, якщо планування дозволяє з онухи 45м2 зробити двуху - то і здати її можна трошки дорожче ;)

А если разделить на каморки, в которіх станет только кровать и тумба, то можно вообще озолотиться. Каморки возле окон сдавать дороже - доплата за вид.
З.Ы. Кровати можно двухэтажные - вообще золотая жила.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 07:55

  Natt написав:
  Долярчик написав:Але, якщо планування дозволяє з онухи 45м2 зробити двуху - то і здати її можна трошки дорожче ;)

А если разделить на каморки, в которіх станет только кровать и тумба, то можно вообще озолотиться. Каморки возле окон сдавать дороже - доплата за вид.
З.Ы. Кровати можно двухэтажные - вообще золотая жила.

Ой, кажется Вас Флай таки покусал. :oops:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:15

  leskiv написав:кто что думает.
рассматривается к покупке 2 варианта однокомнатной квартиры.
1. 34м.кв
2. 45 м.кв

разница в цене примерно 20 процентов
планируемая доходность примерно 6 процентов что там что там
в одном подъезде.
какую лучше.
склоняюсь к 2му варианту так как 34 метра кажется очень мало и захотят ли в ней жить

Гостомель или Печерск?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:20

  Елена8 написав:34 метра это полноценная однокомнатная достаточная для 1-2 людей, плюс коммунальные и налог на недвижимость меньше.

Нормально разместить всё необходимое можно на площади от 45 метров.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:26

  Елена8 написав:
  leskiv написав:кто что думает.
рассматривается к покупке 2 варианта однокомнатной квартиры.
1. 34м.кв
2. 45 м.кв
склоняюсь к 2му варианту так как 34 метра кажется очень мало и захотят ли в ней жить

34 метра это полноценная однокомнатная достаточная для 1-2 людей, плюс коммунальные и налог на недвижимость меньше.

Очень сложно жить вдвоем в такой квартире. Мягко говоря - тесновато. Одному - норм.
airmax78
 
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