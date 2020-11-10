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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:40
Natt написав: Долярчик написав:
Але, якщо планування дозволяє з онухи 45м2 зробити двуху - то і здати її можна трошки дорожче
А если разделить на каморки, в которіх станет только кровать и тумба, то можно вообще озолотиться. Каморки возле окон сдавать дороже - доплата за вид.
З.Ы. Кровати можно двухэтажные - вообще золотая жила.
Туалет можна зробити платним, з автоматичним замком.
І доляреки озолотяться.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Sidus
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