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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:40
Natt написав: Долярчик написав:
Але, якщо планування дозволяє з онухи 45м2 зробити двуху - то і здати її можна трошки дорожче
А если разделить на каморки, в которіх станет только кровать и тумба, то можно вообще озолотиться. Каморки возле окон сдавать дороже - доплата за вид.
З.Ы. Кровати можно двухэтажные - вообще золотая жила.
Туалет можна зробити платним, з автоматичним замком.
І доляреки озолотяться.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:38
Долярчик
Вопрос не праздный , у Вас была перепланировка , из чего сделали простенки , какие Ваши отзывы и пожелания ?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 09:11
Vlad442 написав: Долярчик написав:
Справа, майже, готовий - але його мають здати через пів року
Тогда глупо было покупать квартиру на котловане по цене почти готового.
Поясню ще раз, чому зробив такий вибір:
1. Був лише 1 НЕЛІКВІД на останньому поверсі, ще й у внутрішньому куті будинку і ще на 7% дорожчий за той, який я взяв на котловані, але там - я МАВ ВИБІР! - решта всі пропозиції були значно дорожчі і тільки 2 останні поверхи!
2. Припустимо я взяв - а це мені треба було зазичитись ще більше у родичів, так як, навіть, на ту нижчу ціну "котлована" я все одно зазичав, бо депо закінчується через місяць(тоді родичам і віддам)
Так от, припустимо що я взяв той неліквід на останні кошти!
- нехай, трохи із затримкою, його літом здають - ЩО ДАЛІ?
а) - продавати неліквід?-так там і ціни на той період можуть ще не вирости дуже і це НЕЛІКВІД, який по нормальній ціні не продаси!
б) - тримати тупо закриту і платити за вивіз сміття/ліфт/котельню на даху і іншу куйню? (так, як коштів не буде на ремонт)
п. с. з
Так, звісно - як грошей достатньо - то і варіантів купа!
- а от що робити, коли грошей обмаль/впритик?!
Тож, я думаю, що зробив правильний вибір!
А що, коли пандемія за вікном і лоХдауНи можуть вводити раз за разом - ви мені пропонуєте сидіти без подушки безпеки з голою дупою???!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 09:46
Говорят, на сегодня 80-90% обращений в ГАСК это жалобы - мол в боковой/нижней/верхней квартире забабахали смарты. Спасите ато возьмёмся за вилы.
Не думаю что эти жалобы к чему то приведут, а вот ценность жилья в многоэтажках (особенно новостройках) понизится.
В моем кругу общения всё чаще звучит концепция - Живем в частном доме, зарабатываем в многоэтажках.
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UA
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Додано: Суб 26 гру, 2020 09:47
Долярчик написав:
Так, звісно - як грошей достатньо - то і варіантів купа!
- а от що робити, коли грошей обмаль/впритик?!
Треба працювати, багато і важко.
В Польщі, Чехії, Німеччині. Граблями, на тракторі, на фурі. Лопатою або руками.
Тоді назбираєш гроші і купиш щось достойне. Поки що ти, як лінивий шакал, плигаєш з гілки на гілку, щоб знайти ідею, як озолотитись, нічого не роблячи .
Схаменись!
Таких ідей немає!
Руки в ноги, і вперед на заробки, доки здоров'я є!
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 26 гру, 2020 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 26 гру, 2020 09:52
UA написав:
Говорят, на сегодня 80-90% обращений в ГАСК это жалобы - мол в боковой/нижней/верхней квартире забабахали смарты. Спасите ато возьмёмся за вилы.
Не думаю что эти жалобы к чему то приведут, а вот ценность жилья в многоэтажках (особенно новостройках) понизится.
В моем кругу общения всё чаще звучит концепция - Живем в частном доме, зарабатываем в многоэтажках.
Первыми первопроходцами и основателями этой парадигмы стали тов. Трибека и Унукунтий. Накупили стояков однушек - а сами живут в поместьях за городом.
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