Додано: Суб 26 гру, 2020 09:11

Vlad442 написав: Долярчик написав: Справа, майже, готовий - але його мають здати через пів року Справа, майже, готовий - але його мають здати через пів року

Тогда глупо было покупать квартиру на котловане по цене почти готового. Тогда глупо было покупать квартиру на котловане по цене почти готового.

Поясню ще раз, чому зробив такий вибір:1. Був лише 1 НЕЛІКВІД на останньому поверсі, ще й у внутрішньому куті будинку і ще на 7% дорожчий за той, який я взяв на котловані, але там - я МАВ ВИБІР! - решта всі пропозиції були значно дорожчі і тільки 2 останні поверхи!2. Припустимо я взяв - а це мені треба було зазичитись ще більше у родичів, так як, навіть, на ту нижчу ціну "котлована" я все одно зазичав, бо депо закінчується через місяць(тоді родичам і віддам)Так от, припустимо що я взяв той неліквід на останні кошти!- нехай, трохи із затримкою, його літом здають - ЩО ДАЛІ?а) - продавати неліквід?-так там і ціни на той період можуть ще не вирости дуже і це НЕЛІКВІД, який по нормальній ціні не продаси!б) - тримати тупо закриту і платити за вивіз сміття/ліфт/котельню на даху і іншу куйню? (так, як коштів не буде на ремонт)п. с. зТак, звісно - як грошей достатньо - то і варіантів купа!- а от що робити, коли грошей обмаль/впритик?!Тож, я думаю, що зробив правильний вибір!А що, коли пандемія за вікном і лоХдауНи можуть вводити раз за разом - ви мені пропонуєте сидіти без подушки безпеки з голою дупою???!