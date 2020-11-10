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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1966196719681969
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В какой нише сейчас больше отдача, в коммерческой или жилой?
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/48475 ... -i-shtrafy

У "юристов" авторов этой статьи очень низкая квалификация и они допустили ряд грубых ошибок.
Поменьше верьте всему, что пишут в "интернетах".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:28

  ROLF написав:В какой нише сейчас больше отдача, в коммерческой или жилой?

В жилой отдача более стабильная. Что ни купил, получил плюс-минус одно и то же. В коммерческой больше рисков, может быть как успех - доходность выше средней, так и неудача. Сдача коммерческой ближе к активному бизнесу, сдача жилой к пассивному доходу.
Vlad442
 
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