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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:04
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В какой нише сейчас больше отдача, в коммерческой или жилой?
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:28
В жилой отдача более стабильная. Что ни купил, получил плюс-минус одно и то же. В коммерческой больше рисков, может быть как успех - доходность выше средней, так и неудача. Сдача коммерческой ближе к активному бизнесу, сдача жилой к пассивному доходу.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:40
Може ще комусь пояснити, чи вже ВСЕ зрозуміло?)))
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