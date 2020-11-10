Прохожий написав:

5131508Поясню ще раз, чому зробив такий вибір:

flyman написав: - перепродати - перепродати

flyman написав: - маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт - маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт

====не парься, правильно сделал учитывая все вводныетеперь главное чтобы достроили)[/quote]Так я і Флаю ще тут пояснбвав -[quote="Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.[/quote]Так ото-то!Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу![/quote]Флай написав:літом міг би:- перепродати- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт.А так заморозив бабло на 3+ роки[/quote]От моя відповідь йому -[quote="5131864:Долярчик написав:Перепродати НЕЛІКВІД?Не сміши мої тапочки!Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком)Не сміши мої тапочки!Ти при своєму розумі?Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р?А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути?Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб!А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!!Тому, що думає головою!!!