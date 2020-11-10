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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1966196719681969
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В какой нише сейчас больше отдача, в коммерческой или жилой?
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/48475 ... -i-shtrafy

У "юристов" авторов этой статьи очень низкая квалификация и они допустили ряд грубых ошибок.
Поменьше верьте всему, что пишут в "интернетах".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:28

  ROLF написав:В какой нише сейчас больше отдача, в коммерческой или жилой?

В жилой отдача более стабильная. Что ни купил, получил плюс-минус одно и то же. В коммерческой больше рисков, может быть как успех - доходность выше средней, так и неудача. Сдача коммерческой ближе к активному бизнесу, сдача жилой к пассивному доходу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:40

Може ще комусь пояснити, чи вже ВСЕ зрозуміло?)))

  Прохожий написав:
5131508Поясню ще раз, чому зробив такий вибір:

====

не парься, правильно сделал учитывая все вводные
теперь главное чтобы достроили)[/quote]

Так я і Флаю ще тут пояснбвав -

[quote="
Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.[/quote]

Так ото-то!
Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!
А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу! 8)[/quote]

Флай написав:

літом міг би:
- перепродати
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт.

А так заморозив бабло на 3+ роки[/quote]

От моя відповідь йому -
[quote="5131864:Долярчик написав:
  flyman написав:- перепродати

Перепродати НЕЛІКВІД?
Не сміши мої тапочки!
Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком) :)
  flyman написав:- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт

Не сміши мої тапочки!
Ти при своєму розумі?
Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р?
А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути?
Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб! :)
А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!!
Тому, що думає головою!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:46

То вже всім все зрозуміло, чи ще комусь пояснити?))))))

Чи от ще Флаю пояснюю:
  flyman написав:заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім

Через 1,5-2р ми порахуємо, чи було вигідно тримати на депо 450Кгрн у трьох банках, чи влізти в бетон, як зробив я?!
  flyman написав:щоб отримувати кешфлоу вже

Що ти мелиш!
Отримувати кеш-флоу, щоб 1,5-2р заносити все в банк, щоб покрити тіло і %, взяте на ремонт? - а тим часом сидіти без подушки безпеки/з голою дупою?
Серйозно?
І на виході, через 1,5-2р,коли б за ремонт погасив би банку, що я б отртмав - НЕЛІКВІДНОГО смарта?
Серйозно?
Вартувало такі робити ризики/жертви банку, щоб отримати на виході НЕЛІКВІД?

Так що я краще ризикну з котлованом, але буду мати/і маю такі переваги:
1. Маю подушку безпеки/прикритий зад!(а коли є сім'я - це дуже важливо! )
2. Не будуду перейматись влітку, що треба брати кредит на ремонт і потім, тягнути той тягар 1,5-2р. без прикритого заду!(а ще не відомо, які сюрпризи пандемія зробить? )
3. На виході - отримаю ЛІКВІДНИЙ смарт, на який вже на той час, буду мати СВОЇ кошти на ремонт!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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