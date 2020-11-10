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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1966196719681969
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/48475 ... -i-shtrafy

У "юристов" авторов этой статьи очень низкая квалификация и они допустили ряд грубых ошибок.
Поменьше верьте всему, что пишут в "интернетах".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:28

  ROLF написав:В какой нише сейчас больше отдача, в коммерческой или жилой?

В жилой отдача более стабильная. Что ни купил, получил плюс-минус одно и то же. В коммерческой больше рисков, может быть как успех - доходность выше средней, так и неудача. Сдача коммерческой ближе к активному бизнесу, сдача жилой к пассивному доходу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:46

То вже всім все зрозуміло, чи ще комусь пояснити?))))))

Чи от ще Флаю пояснюю:
  flyman написав:заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім

Через 1,5-2р ми порахуємо, чи було вигідно тримати на депо 450Кгрн у трьох банках, чи влізти в бетон, як зробив я?!
  flyman написав:щоб отримувати кешфлоу вже

Що ти мелиш!
Отримувати кеш-флоу, щоб 1,5-2р заносити все в банк, щоб покрити тіло і %, взяте на ремонт? - а тим часом сидіти без подушки безпеки/з голою дупою?
Серйозно?
І на виході, через 1,5-2р,коли б за ремонт погасив би банку, що я б отртмав - НЕЛІКВІДНОГО смарта?
Серйозно?
Вартувало такі робити ризики/жертви банку, щоб отримати на виході НЕЛІКВІД?

Так що я краще ризикну з котлованом, але буду мати/і маю такі переваги:
1. Маю подушку безпеки/прикритий зад!(а коли є сім'я - це дуже важливо! )
2. Не будуду перейматись влітку, що треба брати кредит на ремонт і потім, тягнути той тягар 1,5-2р. без прикритого заду!(а ще не відомо, які сюрпризи пандемія зробить? )
3. На виході - отримаю ЛІКВІДНИЙ смарт, на який вже на той час, буду мати СВОЇ кошти на ремонт!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:08

  ROLF написав:В какой нише сейчас больше отдача, в коммерческой или жилой?

Ринок комерційної нерухомості зазнав великого удару від COVID-19
https://me3.com.ua/article/12161-rinok- ... d-covid-19
Активність на ринку житла поступово відновлюється:
"..ціна оренди житла росла більш повільно, ніж його вартість"
https://me3.com.ua/article/12151-aktivn ... vlyuyetsya
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

За несколько дней до локдауна жестоко избитую хозяйку жилья скорая помощь отвезла в Киевскую городскую клиническую больницу №7

https://plus.obozrevatel.com/kiyany/cri ... matsii.htm
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://m.facebook.com/groups/rieltory. ... 902011807/

Слегка подмарафетили бабушатник, отцаклевали паркет, поставили самую дешёвую сантехнику, дерьмовую мебель на "абышотобыло". Аж интересно, найдётся лох это снять за 350 евро или нет
Faceless
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