У "юристов" авторов этой статьи очень низкая квалификация и они допустили ряд грубых ошибок.
Поменьше верьте всему, что пишут в "интернетах".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:28
В жилой отдача более стабильная. Что ни купил, получил плюс-минус одно и то же. В коммерческой больше рисков, может быть как успех - доходность выше средней, так и неудача. Сдача коммерческой ближе к активному бизнесу, сдача жилой к пассивному доходу.
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:46
То вже всім все зрозуміло, чи ще комусь пояснити?))))))
Чи от ще Флаю пояснюю:
Через 1,5-2р ми порахуємо, чи було вигідно тримати на депо 450Кгрн у трьох банках, чи влізти в бетон, як зробив я?!
Що ти мелиш!
Отримувати кеш-флоу, щоб 1,5-2р заносити все в банк, щоб покрити тіло і %, взяте на ремонт? - а тим часом сидіти без подушки безпеки/з голою дупою?
Серйозно?
І на виході, через 1,5-2р,коли б за ремонт погасив би банку, що я б отртмав - НЕЛІКВІДНОГО смарта?
Серйозно?
Вартувало такі робити ризики/жертви банку, щоб отримати на виході НЕЛІКВІД?
Так що я краще ризикну з котлованом, але буду мати/і маю такі переваги:
1. Маю подушку безпеки/прикритий зад!(а коли є сім'я - це дуже важливо! )
2. Не будуду перейматись влітку, що треба брати кредит на ремонт і потім, тягнути той тягар 1,5-2р. без прикритого заду!(а ще не відомо, які сюрпризи пандемія зробить? )
3. На виході - отримаю ЛІКВІДНИЙ смарт, на який вже на той час, буду мати СВОЇ кошти на ремонт!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:08
Ринок комерційної нерухомості зазнав великого удару від COVID-19
Активність на ринку житла поступово відновлюється:
"..ціна оренди житла росла більш повільно, ніж його вартість"
Додано: Сер 06 січ, 2021 00:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
За несколько дней до локдауна жестоко избитую хозяйку жилья скорая помощь отвезла в Киевскую городскую клиническую больницу №7
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:02
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Слегка подмарафетили бабушатник, отцаклевали паркет, поставили самую дешёвую сантехнику, дерьмовую мебель на "абышотобыло". Аж интересно, найдётся лох это снять за 350 евро или нет
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:21
Начало проспекта Науки.. хрущ или панелька.. Тысяч 8, если положить матрац на кровать и если очень подходит расположение. Без локдаунов, в сентябре, пиковая была бы 9. Зимой только отопление будет 1000-1300. Все имхо. Какие будут ваши мнения?
Скоро(R)
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:46
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:41
Те же мани это 8тыс грн или €350?
Скоро(R)
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