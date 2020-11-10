Це квартира не для англійської королеви, а для пересічного понаєха.
Не сама гірша квартира на орендному ринку. За 300 ує. здастся.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:02
Це квартира не для англійської королеви, а для пересічного понаєха.
Не сама гірша квартира на орендному ринку. За 300 ує. здастся.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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