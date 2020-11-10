RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1967196819691970
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:02

  Faceless написав:https://m.facebook.com/groups/rieltory.zlo/permalink/3581094902011807/

Слегка подмарафетили бабушатник, отцаклевали паркет, поставили самую дешёвую сантехнику, дерьмовую мебель на "абышотобыло". Аж интересно, найдётся лох это снять за 350 евро или нет

Це квартира не для англійської королеви, а для пересічного понаєха.
Не сама гірша квартира на орендному ринку. За 300 ує. здастся.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21790
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:24

Может быть, но между 300долл и 350 евро пропасть почти в 4000грн
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 07.08.17
Подякував: 849 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:32

  antonivs3 написав:Может быть, но между 300долл и 350 евро пропасть почти в 4000грн

3700 грн - це ніяка не прірва.
Меньше мінімальної ЗП.

В будь якому випадку квартира здастся в оренду і дасть прибуток власнику
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21790
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1967196819691970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galadriel, Ratatui і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 6150, 6151, 6152
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
61517 8087326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 11:15
airmax78
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 233955
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Коммерческая недвижимость, Киев
Sidus » Вів 10 лис, 2020 15:44
0 472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.