3700 грн - це ніяка не прірва.
Меньше мінімальної ЗП.
В будь якому випадку квартира здастся в оренду і дасть прибуток власнику
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:32
3700 грн - це ніяка не прірва.
Меньше мінімальної ЗП.
В будь якому випадку квартира здастся в оренду і дасть прибуток власнику
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:09
Франте!
Здача в аренду житлової нерухомості в наш час, це як мінімум зберігання грошей, хоча вже і це не працює, бо зберігання відносно чого, яких грошей?
А до Ковіда, це хоча б було прогнозуємо.
О тож...
Додано: Нед 10 січ, 2021 11:09
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Пане Траст - не можу знайти Вас на ютубі...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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