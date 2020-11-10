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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1967196819691970
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:32

  antonivs3 написав:Может быть, но между 300долл и 350 евро пропасть почти в 4000грн

3700 грн - це ніяка не прірва.
Меньше мінімальної ЗП.

В будь якому випадку квартира здастся в оренду і дасть прибуток власнику
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:09

  Frant написав:
  antonivs3 написав:Может быть, но между 300долл и 350 евро пропасть почти в 4000грн

3700 грн - це ніяка не прірва.
Меньше мінімальної ЗП.

В будь якому випадку квартира здастся в оренду і дасть прибуток власнику


Франте!
Здача в аренду житлової нерухомості в наш час, це як мінімум зберігання грошей, хоча вже і це не працює, бо зберігання відносно чого, яких грошей?

А до Ковіда, це хоча б було прогнозуємо.
О тож...
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Пане Траст - не можу знайти Вас на ютубі...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:10

  Долярчик написав:Пане Траст - не можу знайти Вас на ютубі...

З 15-го шукай.
Trast
 
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