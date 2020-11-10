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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1968196919701971
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А можно этот весь текст про хлопа-хитровжаренного на державної або російській?
Бо польську та чеську трохи "непанимаю"
Сербську та бьлгарську норм.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:42

Я так понимаю снимал на долгосррк, а пересдавал посуточно. Всю амортизацию дарил хозяевам снимая их квартиры по рынку, а сливки себе. Но что-то пошло не так.

Кстати, похожую историю слышал о женщине в активе которой около 8квартир по такой же схеме. Себеивершки, а хозяевам квартир корешки. Чем только владельцы думают
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:28

[quote="5144065:барабашов"]А можно этот весь текст про хлопа-хитровжаренного на державної або російській?
Бо польську та чеську трохи "непанимаю"
Сербську та бьлгарську норм.[/quote]
Там гугл трансл. практически идеально переводит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:31

Объект- студия на оболонской набережной, высокий этаж с панорамой в сторону реки, площадь около 45 квадратов.
Цена 700 долл
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 03:43

hume
Рыночная стоимость той студии +- 80куе?
Неплохой выхлоп
Кто снял такой богатый(овер20кгрн выходит) и непритязательный(спальни отдельной нема,запах каклет будить будет любителя поиграть в танки в полтретьего ночи)?
барабашов
 
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Подякували: 176 раз.
 
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  #<1 ... 1968196919701971
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