А можно этот весь текст про хлопа-хитровжаренного на державної або російській?
Бо польську та чеську трохи "непанимаю"
Сербську та бьлгарську норм.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А можно этот весь текст про хлопа-хитровжаренного на державної або російській?
Бо польську та чеську трохи "непанимаю"
Сербську та бьлгарську норм.
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:42
Я так понимаю снимал на долгосррк, а пересдавал посуточно. Всю амортизацию дарил хозяевам снимая их квартиры по рынку, а сливки себе. Но что-то пошло не так.
Кстати, похожую историю слышал о женщине в активе которой около 8квартир по такой же схеме. Себеивершки, а хозяевам квартир корешки. Чем только владельцы думают
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:28
[quote="5144065:барабашов"]А можно этот весь текст про хлопа-хитровжаренного на державної або російській?
Бо польську та чеську трохи "непанимаю"
Сербську та бьлгарську норм.[/quote]
Там гугл трансл. практически идеально переводит.
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:31
Объект- студия на оболонской набережной, высокий этаж с панорамой в сторону реки, площадь около 45 квадратов.
Цена 700 долл
Додано: Чет 14 січ, 2021 03:43
hume
Рыночная стоимость той студии +- 80куе?
Неплохой выхлоп
Кто снял такой богатый(овер20кгрн выходит) и непритязательный(спальни отдельной нема,запах каклет будить будет любителя поиграть в танки в полтретьего ночи)?
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