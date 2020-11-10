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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1969197019711972
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:34

  Мизантрóп написав:
  greenozon написав:
  Долярчик написав:Пане Траст - не можу знайти Вас на ютубі...


теж цікаво,
обіцяно було відкрити канал 15 січня, сьогодні вже 16те!

підкажіть но де секретний канал!?

https://www.youtube.com/channel/UCtxl-e ... Z_94czoEoA

С контентом напряжно.
Bolt
 
Повідомлень: 541
З нами з: 09.11.17
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  #<1 ... 1969197019711972
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