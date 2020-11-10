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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1971197219731974>
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 22:04

За крок до перевороту думок ©

  Vadim V написав:Вітаю!Побалакаємо на цю тему у 2023 році.
п.с. % Зростання ціни первинної нерухомості за останні п'ять років набагато вищі від дєпо

Дякую, та надіюсь таки на 2022й рік ;)
І так, я на Львівській гілці писав, що в моєму будинку, де я купив квартиру на котловані, чуть більше, ніж 3р. тому(осінь 2017) - м2 в стані "від забудовника" подорожчав на 85% в долярчиках(це, якщо тоді фіксанути ціну по курсу і прирівняти до сьогоднішнього)
А гривнедепо дало за 3р. 50-60%(чистими, без податків)
з капіталізацією в гривні, але не більше, так як не всі банки мають капіталізацію ;)
Отакі пироги!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 00:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:І так, я на Львівській гілці писав, що в моєму будинку, де я купив квартиру на котловані, чуть більше, ніж 3р. тому(осінь 2017) - м2 в стані "від забудовника" подорожчав на 85%

При продажі який податок?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 16:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:І так, я на Львівській гілці писав, що в моєму будинку, де я купив квартиру на котловані, чуть більше, ніж 3р. тому(осінь 2017) - м2 в стані "від забудовника" подорожчав на 85%

При продажі який податок?

От я, як і Охрименко :) - точно не пам'ятаю, чи через 3, чи через 5р. продаж БЕЗ податку!
Треба гуглити :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:точно не пам'ятаю, чи через 3, чи через 5р. продаж БЕЗ податку!

Після набуття права власності?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 20:09

Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 21:09

  hume написав:Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн


То есть 1600 баксов.
Не в ЖК, а просто в Нью-Йорке 1-бедрум сейчас 1600 (вообще в диапазоне 1100-2000) - это вполне нормальная цена в неплохом районе. Где доходы нью-йоркцев и где киевлян?
Не находите что где-то что-то перераздуто?
Последний раз такое было в 2008 году. Потом лопнуло.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 21:29

  rjkz написав:
  hume написав:Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн


То есть 1600 баксов.
Не в ЖК, а просто в Нью-Йорке 1-бедрум сейчас 1600 (вообще в диапазоне 1100-2000) - это вполне нормальная цена в неплохом районе. Где доходы нью-йоркцев и где киевлян?
Не находите что где-то что-то перераздуто?
Последний раз такое было в 2008 году. Потом лопнуло.

Живёт американец кстати.

Почему раздуто? Если бы хрущ на Антоновича стоил 1000 уе, то было бы раздуто. Тем более центр.

Вот вам и цена сформировалась.
Центр
Новый дом
+Модный моп(а там действительно он модный)
Дорогой ремонт.
На такое всегда будет спрос, это лимитированный товар.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 23:26

  hume написав:Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн

Какова общая площадь, если не секрет?
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 23:32

  antonivs3 написав:
  hume написав:Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн

Какова общая площадь, если не секрет?

И общая стоимость квартиры, в плане вход какой там был и какой уровень ремонта, были ли скрытоприклееные плинтусА и не ламинат ли там на полу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 23:58

Квартира большая, метров 60.
Так как Нью Йорк начинал строится в 2016, то войти можно было от 1 куе метр. (Нужно было, но кто же знал, что модный моп с 15 квартирами на этаже дойдет до 2,5 куе метр без ремонта)

На сколько ремонта я хз, считайте долларов на 600 метр.
hume
 
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