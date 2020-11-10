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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 січ, 2021 22:04
Vadim V написав:
Вітаю!Побалакаємо на цю тему у 2023 році.
п.с. % Зростання ціни первинної нерухомості за останні п'ять років набагато вищі від дєпо
Дякую, та надіюсь таки на 2022й рік
І так, я на Львівській гілці писав, що в моєму будинку, де я купив квартиру на котловані, чуть більше, ніж 3р. тому(осінь 2017) - м2 в стані "від забудовника" подорожчав на 85% в долярчиках
(це, якщо тоді фіксанути ціну по курсу і прирівняти до сьогоднішнього)
А гривнедепо дало за 3р. 50-60%(чистими, без податків)
з капіталізацією в гривні
, але не більше, так як не всі банки мають капіталізацію
Отакі пироги!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 24 січ, 2021 00:04
Долярчик написав:
І так, я на Львівській гілці писав, що в моєму будинку, де я купив квартиру на котловані, чуть більше, ніж 3р. тому(осінь 2017) - м2 в стані "від забудовника" подорожчав на 85%
При продажі який податок?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 16:06
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
І так, я на Львівській гілці писав, що в моєму будинку, де я купив квартиру на котловані, чуть більше, ніж 3р. тому(осінь 2017) - м2 в стані "від забудовника" подорожчав на 85%
При продажі який податок?
От я, як і Охрименко
- точно не пам'ятаю, чи через 3, чи через 5р. продаж БЕЗ податку!
Треба гуглити
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 24 січ, 2021 18:48
Долярчик написав:
точно не пам'ятаю, чи через 3, чи через 5р. продаж БЕЗ податку!
Після набуття права власності?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 24 січ, 2021 20:09
Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн
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hume
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Додано: Нед 24 січ, 2021 21:09
hume написав:
Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн
То есть 1600 баксов.
Не в ЖК, а просто в Нью-Йорке 1-бедрум сейчас 1600 (вообще в диапазоне 1100-2000) - это вполне нормальная цена в неплохом районе. Где доходы нью-йоркцев и где киевлян?
Не находите что где-то что-то перераздуто?
Последний раз такое было в 2008 году. Потом лопнуло.
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rjkz
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Додано: Нед 24 січ, 2021 21:29
rjkz написав: hume написав:
Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн
То есть 1600 баксов.
Не в ЖК, а просто в Нью-Йорке 1-бедрум сейчас 1600 (вообще в диапазоне 1100-2000) - это вполне нормальная цена в неплохом районе. Где доходы нью-йоркцев и где киевлян?
Не находите что где-то что-то перераздуто?
Последний раз такое было в 2008 году. Потом лопнуло.
Живёт американец кстати.
Почему раздуто? Если бы хрущ на Антоновича стоил 1000 уе, то было бы раздуто. Тем более центр.
Вот вам и цена сформировалась.
Центр
Новый дом
+Модный моп(а там действительно он модный)
Дорогой ремонт.
На такое всегда будет спрос, это лимитированный товар.
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hume
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Додано: Нед 24 січ, 2021 23:26
hume написав:
Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн
Какова общая площадь, если не секрет?
Скоро(R)
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antonivs3
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Додано: Нед 24 січ, 2021 23:32
antonivs3 написав: hume написав:
Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн
Какова общая площадь, если не секрет?
И общая стоимость квартиры, в плане вход какой там был и какой уровень ремонта, были ли скрытоприклееные плинтусА и не ламинат ли там на полу?
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барабашов
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Додано: Нед 24 січ, 2021 23:58
Квартира большая, метров 60.
Так как Нью Йорк начинал строится в 2016, то войти можно было от 1 куе метр. (Нужно было, но кто же знал, что модный моп с 15 квартирами на этаже дойдет до 2,5 куе метр без ремонта)
На сколько ремонта я хз, считайте долларов на 600 метр.
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hume
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Sidus
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