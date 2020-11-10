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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1971197219731974
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 02:43

  hume написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Жк Нью Йорк ванбедрум с хорошим ремонтом -45кгрн


То есть 1600 баксов.
Не в ЖК, а просто в Нью-Йорке 1-бедрум сейчас 1600 (вообще в диапазоне 1100-2000) - это вполне нормальная цена в неплохом районе. Где доходы нью-йоркцев и где киевлян?
Не находите что где-то что-то перераздуто?
Последний раз такое было в 2008 году. Потом лопнуло.

Живёт американец кстати.

Почему раздуто? Если бы хрущ на Антоновича стоил 1000 уе, то было бы раздуто. Тем более центр.

Вот вам и цена сформировалась.
Центр
Новый дом
+Модный моп(а там действительно он модный)
Дорогой ремонт.
На такое всегда будет спрос, это лимитированный товар.


А, ну просто сошлись звёзды (и полосы :lol: ), название, тенант и цена.
До ковида пара айтишников в мидтауне Манхеттена сняли студию за 2 куе и считали что им круто повезло, летом прошлого уже года родственники знакомого сняли 2(!) бедрум в районе 42-й и 5-й авеню, то есть более пуповое место трудно придумать за 2,5куе. Называется, почувствуйте разницу. Можете посмотреть на карте. Какого качества это жилье - не знаю, скорей всего, по нью-йоркски, что-то страшное. Но тем не менее.
rjkz
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