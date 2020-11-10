hume написав:rjkz написав:
То есть 1600 баксов.
Не в ЖК, а просто в Нью-Йорке 1-бедрум сейчас 1600 (вообще в диапазоне 1100-2000) - это вполне нормальная цена в неплохом районе. Где доходы нью-йоркцев и где киевлян?
Не находите что где-то что-то перераздуто?
Последний раз такое было в 2008 году. Потом лопнуло.
Живёт американец кстати.
Почему раздуто? Если бы хрущ на Антоновича стоил 1000 уе, то было бы раздуто. Тем более центр.
Вот вам и цена сформировалась.
Центр
Новый дом
+Модный моп(а там действительно он модный)
Дорогой ремонт.
На такое всегда будет спрос, это лимитированный товар.
А, ну просто сошлись звёзды (и полосы ), название, тенант и цена.
До ковида пара айтишников в мидтауне Манхеттена сняли студию за 2 куе и считали что им круто повезло, летом прошлого уже года родственники знакомого сняли 2(!) бедрум в районе 42-й и 5-й авеню, то есть более пуповое место трудно придумать за 2,5куе. Называется, почувствуйте разницу. Можете посмотреть на карте. Какого качества это жилье - не знаю, скорей всего, по нью-йоркски, что-то страшное. Но тем не менее.