Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Колеги, будьте обережні і уважні при доборі орендарів !!! Не розумію, як після 2014 року можна здавати житло нацменам з окремих східних областей. "Особи «орендарів-шахраїв» встановлені. Просимо Вас ще раз подивитися на їх фото, можливо саме зараз вони орендують Вашу квартиру і готують її до продажу за «підробленими» документами. Це Гуснай Олексій Юрійович. 28.01.1987 р.н., ур** м. Ужгород та Асеєва Ірина Миколаївна. 27.01.1975 р.н., ур** м. Севєродонедьк. В афері на Печерську, власниця, нотаріус та покупець впізнають саме цих осіб. Ставимо цей факт до відома Поліція Києва, сподіваємось на миттєву реакцію правоохоронців, провадження №1202110006000143 від 21.01.2021. Прохання поширити цей допис". У Києві орендарі квартири продали їїhttps://journalist.today/uk/u-kyievi-or ... rodaly-ii/
Продовження теми з аферою. Усе стає зрозумілим. Приватний нотаріус з вул.Лютеранської походить з Луганщини, звідки приїхала аферистка. Одна зграя !!! Бійтеся приватних нотаріусів. )) "Київський підприємець, за словами джерел, нібито заплатив за житло 60 тисяч доларів. Аферу з квартирою киянки "легалізував" ще 10 грудня нотаріус Андрій Черняк. Нібито саме до нього аферисти "затягували" покупця квартири для оформлення договору. Сам же нотаріус стверджує, що люди подзвонили йому за номером, який є у відкритому доступі. А що стосується безпосередньо купівлі-продажу житла, то в нього не виникло ніяких підозр, а документи виглядали справжніми". "У "паспорт" нібито власниці житла було вклеєно фото аферистки. За словами Анатолія Остапенка, голови громадської організації "Афера. Стоп", у серії паспорта було допущено помилку, проте нотаріус цього чомусь не помітив". https://plus.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1611732008 ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ЛУГАНСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРГУ ЧЕРНЯК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ / Кількість знайдених документів: 1 https://dolg.xyz/ukr/pryvatnyi_notarius ... eonidovych Черняк Андрій Леонідович (Приватний нотаріус Черняк А.Л.) Ліцензія: 3460 Адреса: м.Київ, 01024, вул. Лютеранська, буд 15, прим.1, (044) 279-89-16, 050-348-81-41