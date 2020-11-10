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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:05

Колеги, будьте обережні і уважні при доборі орендарів !!! Не розумію, як після 2014 року можна здавати житло нацменам з окремих східних областей.
"Особи «орендарів-шахраїв» встановлені. Просимо Вас ще раз подивитися на їх фото, можливо саме зараз вони орендують Вашу квартиру і готують її до продажу за «підробленими» документами. Це Гуснай Олексій Юрійович. 28.01.1987 р.н., ур** м. Ужгород та Асеєва Ірина Миколаївна. 27.01.1975 р.н., ур** м. Севєродонедьк. В афері на Печерську, власниця, нотаріус та покупець впізнають саме цих осіб. Ставимо цей факт до відома Поліція Києва, сподіваємось на миттєву реакцію правоохоронців, провадження №1202110006000143 від 21.01.2021. Прохання поширити цей допис". У Києві орендарі квартири продали її https://journalist.today/uk/u-kyievi-or ... rodaly-ii/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:07

Продовження теми з аферою. Усе стає зрозумілим. Приватний нотаріус з вул.Лютеранської походить з Луганщини, звідки приїхала аферистка. Одна зграя !!! Бійтеся приватних нотаріусів. ))
"Київський підприємець, за словами джерел, нібито заплатив за житло 60 тисяч доларів.
Аферу з квартирою киянки "легалізував" ще 10 грудня нотаріус Андрій Черняк. Нібито саме до нього аферисти "затягували" покупця квартири для оформлення договору. Сам же нотаріус стверджує, що люди подзвонили йому за номером, який є у відкритому доступі. А що стосується безпосередньо купівлі-продажу житла, то в нього не виникло ніяких підозр, а документи виглядали справжніми". "У "паспорт" нібито власниці житла було вклеєно фото аферистки. За словами Анатолія Остапенка, голови громадської організації "Афера. Стоп", у серії паспорта було допущено помилку, проте нотаріус цього чомусь не помітив". https://plus.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1611732008
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ЛУГАНСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРГУ ЧЕРНЯК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ / Кількість знайдених документів: 1 https://dolg.xyz/ukr/pryvatnyi_notarius ... eonidovych
Черняк Андрій Леонідович (Приватний нотаріус Черняк А.Л.)
Ліцензія: 3460
Адреса: м.Київ, 01024, вул. Лютеранська, буд 15, прим.1, (044) 279-89-16, 050-348-81-41
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:51

"Якби ви знали паничі, як орендодавці плачуть у ночі" ©))))

Що, орендодавці тепер ще більше почнуть затягувати пісню: "Наша служба і апасна, і трудна!" :mrgreen:
Проте, будуть, як риби мовчати про відпочинок у Єгипті 4-6 раз на рік і намазування чорної ікри на хліб! :evil:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:56

  Долярчик написав:Що, орендодавці тепер ще більше почнуть затягувати пісню: "Наша служба і апасна, і трудна!" :mrgreen:
Проте, будуть, як риби мовчати про відпочинок у Єгипті 4-6 раз на рік і намазування чорної ікри на хліб! :evil:

А Ви уявляєте ще коли почнуть кошмарити з податками за оренду.
Готуйтесь...морально. :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:25

Загалом корисна стаття для усіх колег, а особливо - для Долярчика, який готується стати орендодавцем. )) Насправді у реальному житті щодо процедури надання квартири в оренду усе здійснюється простіше, без зайвої писанини і жорсткого контролю дій орендаря. https://gdevkievezhithorosho.com/2021/0 ... %bb%d1%8f/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:54

  ihorkyiv написав:Загалом корисна стаття для усіх колег, а особливо - для Долярчика, який готується стати орендодавцем. )) Насправді у реальному житті щодо процедури надання квартири в оренду усе здійснюється простіше, без зайвої писанини і жорсткого контролю дій орендаря. https://gdevkievezhithorosho.com/2021/0 ... %bb%d1%8f/

Нічого нового :roll:
Єдине питання - Ви теж кожну царапину/скол на паркеті/плитці/меблях вписуєте в договір?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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