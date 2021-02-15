Додано: Нед 28 бер, 2021 23:35

посетитель написав: Vlad442 написав: Доплата происходит естественным путем. Ставишь цену по верхней границе. На просмотры идут либо выходцы стран 3 мира, но не из Украины, либо собачники-кошатники. Можешь снижать на 500 гривен, можешь брать с животными.

Несколько раз я прямо говорил +200...500 гривен и люди соглашались.



По сумме доплаты зависит от состояния ремонта, возраста, пола и типа животного. Как выше писал 200...500. С крупными собаками не беру вообще. Доплата происходит естественным путем. Ставишь цену по верхней границе. На просмотры идут либо выходцы стран 3 мира, но не из Украины, либо собачники-кошатники. Можешь снижать на 500 гривен, можешь брать с животными.Несколько раз я прямо говорил +200...500 гривен и люди соглашались.По сумме доплаты зависит от состояния ремонта, возраста, пола и типа животного. Как выше писал 200...500. С крупными собаками не беру вообще. ой не смысла не вижу за такие деньги с высокой долей вероятности получить проблемы.Я думал суммы на порядок выше.Тут недавно шторы с тюлью купил в комнату, кухню так они обошлись за всё больше пяти тысяч.И это довольно таки средние шторы.



200-500 иметь смысл накидывать если изначально готов брать с животными.Это не компенсация и не страховка, а просто прибавка получается.Люди и без прибавки сдают, а тут просто бонус ещё небольшой. ой несмысла не вижу за такие деньги с высокой долей вероятности получить проблемы.200-500 иметь смысл накидывать если изначально готов брать с животными.Это не компенсация и не страховка, а просто прибавка получается.Люди и без прибавки сдают, а тут просто бонус ещё небольшой.

А лишние две недели, пока вы будете ждать идеального арендатора, сколько принесут убытка? 5-7 тысяч? Кроме +500 есть еще плюсы как быстрая сдача, лояльность и длительный срок аренды. Даже +500 за год окупит эти "тюли".Кроме того, когда заезжают все клянутся, что если кошка что-то испортит, то сразу компенсируют. Что мешает через месяц побежать и сразу проверить тюли? Испорчены, требуйте увеличение залога на 5 тыс - "вы же клялись, что все компенсируете".Не факт, что обычный арендатор их не пропалит, не залапает жирными руками, не протащит ту же кошку нелегально, а вы при выезде забудете на них посмотреть.По поводу того, что средние шторы - нужно покупать не средние, а самые дешевые. Средний можно купить кондиционер, а шторы, мягкая мебель (и вообще мебель) это расходник.