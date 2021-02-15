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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2011201220132014
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 23:35

  посетитель написав:
  Vlad442 написав:Доплата происходит естественным путем. Ставишь цену по верхней границе. На просмотры идут либо выходцы стран 3 мира, но не из Украины, либо собачники-кошатники. Можешь снижать на 500 гривен, можешь брать с животными.
Несколько раз я прямо говорил +200...500 гривен и люди соглашались.

По сумме доплаты зависит от состояния ремонта, возраста, пола и типа животного. Как выше писал 200...500. С крупными собаками не беру вообще.
ой не :) смысла не вижу за такие деньги с высокой долей вероятности получить проблемы.Я думал суммы на порядок выше.Тут недавно шторы с тюлью купил в комнату, кухню так они обошлись за всё больше пяти тысяч.И это довольно таки средние шторы.

200-500 иметь смысл накидывать если изначально готов брать с животными.Это не компенсация и не страховка, а просто прибавка получается.Люди и без прибавки сдают, а тут просто бонус ещё небольшой.

А лишние две недели, пока вы будете ждать идеального арендатора, сколько принесут убытка? 5-7 тысяч? Кроме +500 есть еще плюсы как быстрая сдача, лояльность и длительный срок аренды. Даже +500 за год окупит эти "тюли".
Кроме того, когда заезжают все клянутся, что если кошка что-то испортит, то сразу компенсируют. Что мешает через месяц побежать и сразу проверить тюли? Испорчены, требуйте увеличение залога на 5 тыс - "вы же клялись, что все компенсируете".
Не факт, что обычный арендатор их не пропалит, не залапает жирными руками, не протащит ту же кошку нелегально, а вы при выезде забудете на них посмотреть.
По поводу того, что средние шторы - нужно покупать не средние, а самые дешевые. Средний можно купить кондиционер, а шторы, мягкая мебель (и вообще мебель) это расходник.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 13:40

  Vlad442 написав:По поводу того, что средние шторы - нужно покупать не средние, а самые дешевые. Средний можно купить кондиционер, а шторы, мягкая мебель (и вообще мебель) это расходник.
если покупать всё самое дешевое так и цена на сдачу будет меньше.У меня в доме аналогичные квартиры на четыре тысячи дороже сдаются при соответствующем ремонте.

Само собой что мне чем дешевле тем лучше, но это палка о двух концах.С другой стороны дешёвая мебель быстро развалится, да и цена на сдачу меньше будет.
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 14:26

  budmix_org написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  budmix_org написав:Привет, коллеги! Лет пять уже читаю форум, спасибо за полезную информацию Владу, Ржзк, Кингу. Не знаю разрешено ли правилами здесь предлагать объекты к продаже. Объект в Каменском (бывш Днепродзержинск), рядом с Днепром. Живет долгосрочный арендатор за 5500 грн\мес. 2 комн квартира 50 м2, центр, ремонт конца 2018 года, мебель и бытовая техника. Цена 20000 долл. Буду рад ответить на вопросы

Торг на пониження ціни можливий?
Орендар до коли, які умови договору оренди?


Если не продам, то к торгу возможно буду готов в мае (на сумму полученных арендных платежей за это время :)

Арендатор живёт больше двух лет. Договор, по-моему, до июня (заключаю на полгода всегда, а потом продляем. Цены повышают раз в год, обычно на процент оф. инфляции). Условия стандартные, ещё есть депозит в размере 5 000 грн (его передам покупателю)

Де фото лежать?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 16:46

  budmix_org написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  budmix_org написав:Привет, коллеги! Лет пять уже читаю форум, спасибо за полезную информацию Владу, Ржзк, Кингу. Не знаю разрешено ли правилами здесь предлагать объекты к продаже. Объект в Каменском (бывш Днепродзержинск), рядом с Днепром. Живет долгосрочный арендатор за 5500 грн\мес. 2 комн квартира 50 м2, центр, ремонт конца 2018 года, мебель и бытовая техника. Цена 20000 долл. Буду рад ответить на вопросы

Торг на пониження ціни можливий?
Орендар до коли, які умови договору оренди?


Если не продам, то к торгу возможно буду готов в мае (на сумму полученных арендных платежей за это время :)

Арендатор живёт больше двух лет. Договор, по-моему, до июня (заключаю на полгода всегда, а потом продляем. Цены повышают раз в год, обычно на процент оф. инфляции). Условия стандартные, ещё есть депозит в размере 5 000 грн (его передам покупателю)


Сколько комунальные зима/лето. Кто плачивает ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 18:25

Наша діяльність і небезпечна, і важка... "...зловмисником виявився 37-річний уродженець Донеччини, який винаймав у киянина житло. Спочатку він задушив та розчленував тіло пенсіонера, а потім фрагменти розклав у пакети та викинув у різних місцях водойми". https://vechirniy.kyiv.ua/news/51052/
З місяць-півтора тому була інфа щодо печерянина-музиканта, позбавленого життя з-за квартири покидьком з того ж регіону. З 2004-го року як почую від рієлтора, що потенційний клієнт походить з Дикого поля, одразу припиняю розмову.
Вічна пам"ять столичним орендодавцям, загиблим від лап дикунів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:54

  посетитель написав:...С другой стороны дешёвая мебель быстро развалится, да и цена на сдачу меньше будет.

в ближайшие годы слово мебель и "дешевая" - жесткие антонимы. Готовьтесь.
"Дешевая" мебель - означает все равно дорогая, но чуть меньше.
Само собой, речи не может быть, чтобы мебель стала расходником. На то есть куча вандалоустойчивых материалов, переплата за которые имеет смысл
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 21:51

Сколько комунальные зима/лето. Кто плачивает ?[/quote]
Коммуналку платит арендатор, там автономное эл. отопление, максимум получалось 2000 мес. Фото не умею в этом странном интерфейсе выкладывать :)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:07

  ihorkyiv написав:Наша діяльність і небезпечна, і важка... "...зловмисником виявився 37-річний уродженець Донеччини, який винаймав у киянина житло. Спочатку він задушив та розчленував тіло пенсіонера, а потім фрагменти розклав у пакети та викинув у різних місцях водойми". https://vechirniy.kyiv.ua/news/51052/
З місяць-півтора тому була інфа щодо печерянина-музиканта, позбавленого життя з-за квартири покидьком з того ж регіону. З 2004-го року як почую від рієлтора, що потенційний клієнт походить з Дикого поля, одразу припиняю розмову.
Вічна пам"ять столичним орендодавцям, загиблим від лап дикунів.

Это телевизор виноват.
Насмотрятся люди бреда про "Там теж українці" и сдают кому попало.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:31

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Наша діяльність і небезпечна, і важка... "...зловмисником виявився 37-річний уродженець Донеччини, який винаймав у киянина житло. Спочатку він задушив та розчленував тіло пенсіонера, а потім фрагменти розклав у пакети та викинув у різних місцях водойми". https://vechirniy.kyiv.ua/news/51052/
З місяць-півтора тому була інфа щодо печерянина-музиканта, позбавленого життя з-за квартири покидьком з того ж регіону. З 2004-го року як почую від рієлтора, що потенційний клієнт походить з Дикого поля, одразу припиняю розмову.
Вічна пам"ять столичним орендодавцям, загиблим від лап дикунів.

Это телевизор виноват.
Насмотрятся люди бреда про "Там теж українці" и сдают кому попало.

Сдавал людям оттуда много раз. Проблем не было. Было больше не то, чтобы проблем, а лёгких недоразумений как раз с людьми не оттуда. Бывают ли ментальные различия по регионам? Ну а как без них. Но это не проблемы. Пришёл к выводу, что не в регионах дело откуда люди, а в персоналиях.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:18

Потрібна порада)

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:І не 3р. до здачі, а 1р. і 2міс. . - ну нехай ще затягнуть на 3міс.

Мав на увазі 3 роки до здачі в оренду...а не здачу будинку під ремонт власнику квартири.
Коли плануєте орендарів заселити?

Навіть так, то 3р. - забагато!
Якщо здадуть так, як в договорі(хі-хі, сам сумніваюсь в цьому :mrgreen: ) - до початку наступного літа/тобто, отримаю ключі в червні 2022р. - то піднатисну швидкість ремонту, щоб здати в вересні/жовтні!(тобто, орієнтовно 1,5р. від сьогодні)
А якщо вони затримають здачу до осені(що більш реалістично), то здати зможу в грудні/січні, - але ж кажуть "знавці-лендлорди", що це є "мертвий сезон" і здати по нормальній ціні на довготривалий термін в цей період - майже, не реально!
Тому, тут би просив "допомоги залу" - чи краще тоді вже розтягнути ремонт через зиму і здати в березні?
(і враховуйте ще те, що я буду робити ремонт, відриваючись від своєї основної роботи/заробітку! )

п.с.
Знаю, що Влад скаже - "пошвидше роби ремонт і здавай, так як простій - це дуже зле" - але прошу зважити на 2 фактори - а)"мертвий сезон"
б) читайте в дужках виділене червоним
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