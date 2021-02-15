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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2012201320142015
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:16

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:
  sequence написав:, речи не может быть, чтобы мебель стала расходником. На то есть куча вандалоустойчивых материалов

в Японії теплий клімат, тому меблі (стільці) роблять з заліза.
Нам би так!

Інші матеріали - будуть розтрощені, замизгані або запаскуджені.

Столи.Під час землетрусу під них лізуть

Как правило ,на долгосрок жильё в Японии сдаётся без мебели, если это не общага. Обрати те внимание на то КАК квартиранты готовят квартиру к возврату...
https://www.youtube.com/watch?v=Ia9KnVNn2_Y
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:21

Модний тренд чи необхідність сьогодення

Шановні форумчани, рекомендуємо до Вашої уваги!

Що для вас ідеальний варіант розташування дому?

Чи пройшло ваше житло тест при локдауні, коли обмежили доступ до громадського транспорту?

Чи можемо ми впевнено сказати, що живемо в такому районі, де максимум за 20 хвилин можна пішки дістатися до будь-якого місця, пов'язаного з повсякденними потребами?

Концепція нульового кілометру
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:14

Квесторе_поверніться Привет, коллеги! Лет пять уже читаю форум, спасибо за полезную информацию Владу, Ржзк, Кингу. Не знаю разрешено ли правилами здесь предлагать объекты к продаже. Объект в Каменском (бывш Днепродзержинск), рядом с Днепром. Живет долгосрочный арендатор за 5500 грн\мес. 2 комн квартира 50 м2, центр, ремонт конца 2018 года, мебель и бытовая техника. Цена 20000 долл. Буду рад ответить на вопросы. Вся коммуналка на арендаторе
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budmix_org
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