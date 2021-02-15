Мизантрóп написав:
Столи.Під час землетрусу під них лізуть
Как правило ,на долгосрок жильё в Японии сдаётся без мебели, если это не общага. Обрати те внимание на то КАК квартиранты готовят квартиру к возврату...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:16
Как правило ,на долгосрок жильё в Японии сдаётся без мебели, если это не общага. Обрати те внимание на то КАК квартиранты готовят квартиру к возврату...
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:21
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Концепція нульового кілометру
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:14
Квесторе_поверніться Привет, коллеги! Лет пять уже читаю форум, спасибо за полезную информацию Владу, Ржзк, Кингу. Не знаю разрешено ли правилами здесь предлагать объекты к продаже. Объект в Каменском (бывш Днепродзержинск), рядом с Днепром. Живет долгосрочный арендатор за 5500 грн\мес. 2 комн квартира 50 м2, центр, ремонт конца 2018 года, мебель и бытовая техника. Цена 20000 долл. Буду рад ответить на вопросы. Вся коммуналка на арендаторе
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