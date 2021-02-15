Мизантрóп написав:
Столи.Під час землетрусу під них лізуть
Как правило ,на долгосрок жильё в Японии сдаётся без мебели, если это не общага. Обрати те внимание на то КАК квартиранты готовят квартиру к возврату...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:16
Как правило ,на долгосрок жильё в Японии сдаётся без мебели, если это не общага. Обрати те внимание на то КАК квартиранты готовят квартиру к возврату...
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:21
Модний тренд чи необхідність сьогодення
Шановні форумчани, рекомендуємо до Вашої уваги!
Що для вас ідеальний варіант розташування дому?
Чи пройшло ваше житло тест при локдауні, коли обмежили доступ до громадського транспорту?
Чи можемо ми впевнено сказати, що живемо в такому районі, де максимум за 20 хвилин можна пішки дістатися до будь-якого місця, пов'язаного з повсякденними потребами?
Концепція нульового кілометру
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
может кому интересно,
знакомые сняли 2х комнатную квартиру в жк парковые озера,
с их слов очень хороший ремонт
Додано: Сер 07 кві, 2021 09:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
самое главное забыл
12000+комуналь
Додано: Чет 08 кві, 2021 14:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Пересдал пару квартир. Получилось + 18% от прошлого локдауна в одной, и +17% во второй. То есть от прошлой весны.
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Кстати, в двуху въехали удаленщики. До этого жили в однушке. Что самое интересное сами из Житомира, но на удаленке почему то речь о Житомире не стоит. Наоборот, они снимают большую квартиру рядом с офисом.
Додано: Чет 08 кві, 2021 20:26
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:01
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
При этом Житомир реально близко. Думаю без напряга можно раз в 10 дней появляться в офисе. Но они почему-то снимают большую двуху возле работы. Не хотят домой.
Востаннє редагувалось hume в Чет 08 кві, 2021 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:50
Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
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