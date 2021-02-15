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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2012201320142015
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:16

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:
  sequence написав:, речи не может быть, чтобы мебель стала расходником. На то есть куча вандалоустойчивых материалов

в Японії теплий клімат, тому меблі (стільці) роблять з заліза.
Нам би так!

Інші матеріали - будуть розтрощені, замизгані або запаскуджені.

Столи.Під час землетрусу під них лізуть

Как правило ,на долгосрок жильё в Японии сдаётся без мебели, если это не общага. Обрати те внимание на то КАК квартиранты готовят квартиру к возврату...
https://www.youtube.com/watch?v=Ia9KnVNn2_Y
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:21

Модний тренд чи необхідність сьогодення

Шановні форумчани, рекомендуємо до Вашої уваги!

Що для вас ідеальний варіант розташування дому?

Чи пройшло ваше житло тест при локдауні, коли обмежили доступ до громадського транспорту?

Чи можемо ми впевнено сказати, що живемо в такому районі, де максимум за 20 хвилин можна пішки дістатися до будь-якого місця, пов'язаного з повсякденними потребами?

Концепція нульового кілометру
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

может кому интересно,
знакомые сняли 2х комнатную квартиру в жк парковые озера,
с их слов очень хороший ремонт
leskiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

самое главное забыл
12000+комуналь
leskiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Пересдал пару квартир. Получилось + 18% от прошлого локдауна в одной, и +17% во второй. То есть от прошлой весны.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, в двуху въехали удаленщики. До этого жили в однушке. Что самое интересное сами из Житомира, но на удаленке почему то речь о Житомире не стоит. Наоборот, они снимают большую квартиру рядом с офисом.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:26

  hume написав:Кстати, в двуху въехали удаленщики. До этого жили в однушке. Что самое интересное сами из Житомира, но на удаленке почему то речь о Житомире не стоит. Наоборот, они снимают большую квартиру рядом с офисом.

дайте этим лошкам ссылку на форум, им тут быстро мозги вправят)))
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

При этом Житомир реально близко. Думаю без напряга можно раз в 10 дней появляться в офисе. Но они почему-то снимают большую двуху возле работы. Не хотят домой.
Востаннє редагувалось hume в Чет 08 кві, 2021 22:05, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:50

Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
Vlad442
 
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