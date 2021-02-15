Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
Каждый оценивает по своему и субъективно, а реально или не реально - это уже ваша субъективная оценка, не более. Не пытайтесь из себя строить вселенский эталон