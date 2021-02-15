Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
Каждый оценивает по своему и субъективно, а реально или не реально - это уже ваша субъективная оценка, не более. Не пытайтесь из себя строить вселенский эталон
Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
Они поездки в Житомир используют для другой цели. "Обожаю приезды в родной город. Один день отдыха здесь заряжает на годы усердной работы где угодно, только бы не здесь."(С)
Vlad442 написав:По поводу 2к действительно ошибался. Оказалось намного грустней, чем думал.
если не трудно, расскажите подробнее. Есть двушка хрущ в сдаче, и построилась еще одна, сейчас в ремонте с планом сдавать, думали как раз нишу поймать от которой отвернулось большинство, а тут вон оно как... /правда это не Киев, а город на букву Х/
Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
а мне кажетса наоборот время летит очень быстро и они ответили на вопрос -сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт) -очень дорого -стоит ли оно 2% твой ЗП? -конечно стоит
hume написав:Сосед сдал свою однушку в Кардинале за 1100 уе. На 150 дороже, чем я пол года назад. При этом ремонт у него хуже
Сняли сумасшедшие айтишники или такая же золотая молодежь, как дама, разгромившая трёху за 1,5кеу в ФТ и выложившая этот погром в инсту? Вашу цену считаю высокой, но при хорошем ремонте и первой сдаче реальной. Респектовские 1,1 , 1,2 , и прочие куе за его однуху с видом в промзону скорее трёп чем даже лёгкое привирание.
hume написав:Сосед сдал свою однушку в Кардинале за 1100 уе. На 150 дороже, чем я пол года назад. При этом ремонт у него хуже
Сняли сумасшедшие айтишники или такая же золотая молодежь, как дама, разгромившая трёху за 1,5кеу в ФТ и выложившая этот погром в инсту? Вашу цену считаю высокой, но при хорошем ремонте и первой сдаче реальной. Респектовские 1,1 , 1,2 , и прочие куе за его однуху с видом в промзону скорее трёп чем даже лёгкое привирание.
Я сделал такой вывод - все новые дома в локации от Олимпийский до Лыбидской имеют стабильный спрос в аренде. При этом аренда на полноценные однухи, или Ван бедрум, стартует от 900 уе до 1200 уе. В зависимости от наполнения и ремонта. Возможны перекосы на очень модные мопы, но это скорее единичные предложения. То есть переплачивать при покупке за условный Чикаго для последующей сдачи в аренду считаю бессмысленно.
Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
а мне кажетса наоборот время летит очень быстро и они ответили на вопрос -сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт) -очень дорого -стоит ли оно 2% твой ЗП? -конечно стоит
Речь шла о людях, работающих удаленно. Они не выкидывают время своей жизни на транспорт.
Время в транспорте не всегда в мусорку.
Простая арифметика. 2% = 2 часа, то 100% = 100 часов = 2,5 рабочих недель. Получается, что время в транспорте приносит денег больше, чем работа?
Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
Важна инфраструктура, а не офис. Пойти в красивый парк, посмотреть кино в imax, заказать еду домой из соседнего ресторана. Можно жить и без этого, но зачем так жить? А зарплаты госстата учитывают минималкоконвертников. Есть инфа про среднюю зарплату 24100 грн/месяц https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/n ... 62661.html