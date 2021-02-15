Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fenix81 написав:а мне кажетса наоборот время летит очень быстро и они ответили на вопрос -сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт) -очень дорого -стоит ли оно 2% твой ЗП? -конечно стоит
Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
Они поездки в Житомир используют для другой цели. "Обожаю приезды в родной город. Один день отдыха здесь заряжает на годы усердной работы где угодно, только бы не здесь."(С)
Можна розширити цей підхід, до всієї чавунно-олійної держави, яка за 30 років дегенерувала до рівня Єгипта чи В'єтнама
Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
Важна инфраструктура, а не офис. Пойти в красивый парк, посмотреть кино в imax, заказать еду домой из соседнего ресторана. Можно жить и без этого, но зачем так жить? А зарплаты госстата учитывают минималкоконвертников. Есть инфа про среднюю зарплату 24100 грн/месяц https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/n ... 62661.html
Навіть в Америці така життя - прерогатива багатих людей, ніяк не пересічних. Є інфа про середню ЗП тут в 100 000 грн. І що з того? Мало чи хто що заливає?
Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
Важна инфраструктура, а не офис. Пойти в красивый парк, посмотреть кино в imax, заказать еду домой из соседнего ресторана. Можно жить и без этого, но зачем так жить? А зарплаты госстата учитывают минималкоконвертников. Есть инфа про среднюю зарплату 24100 грн/месяц https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/n ... 62661.html
Навіть в Америці подібне життя - прерогатива небідних, а не пересічних людей.
Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.
Важна инфраструктура, а не офис. Пойти в красивый парк, посмотреть кино в imax, заказать еду домой из соседнего ресторана. Можно жить и без этого, но зачем так жить? А зарплаты госстата учитывают минималкоконвертников. Есть инфа про среднюю зарплату 24100 грн/месяц https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/n ... 62661.html
Ви в курсі, що таке середня ЗП?
Вказаний вами рівень життя - навіть в Америці не для пересічного.