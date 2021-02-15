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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2014201520162017
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 04:11

  fenix81 написав:а мне кажетса наоборот
время летит очень быстро и они ответили на вопрос
-сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт)
-очень дорого
-стоит ли оно 2% твой ЗП?
-конечно стоит

Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:10

  Damien написав:
  Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.

Они поездки в Житомир используют для другой цели.
"Обожаю приезды в родной город. Один день отдыха здесь заряжает на годы усердной работы где угодно, только бы не здесь."(С)

Можна розширити цей підхід, до всієї чавунно-олійної держави, яка за 30 років дегенерувала до рівня Єгипта чи В'єтнама
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:14

  safonovstanislav написав:
  Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.

Важна инфраструктура, а не офис. Пойти в красивый парк, посмотреть кино в imax, заказать еду домой из соседнего ресторана. Можно жить и без этого, но зачем так жить?
А зарплаты госстата учитывают минималкоконвертников. Есть инфа про среднюю зарплату 24100 грн/месяц
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/n ... 62661.html

Навіть в Америці така життя - прерогатива багатих людей, ніяк не пересічних.
Є інфа про середню ЗП тут в 100 000 грн. І що з того? Мало чи хто що заливає?
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:21

  safonovstanislav написав:
  Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.

Важна инфраструктура, а не офис. Пойти в красивый парк, посмотреть кино в imax, заказать еду домой из соседнего ресторана. Можно жить и без этого, но зачем так жить?
А зарплаты госстата учитывают минималкоконвертников. Есть инфа про среднюю зарплату 24100 грн/месяц
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/n ... 62661.html

Навіть в Америці подібне життя - прерогатива небідних, а не пересічних людей.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:28

  safonovstanislav написав:
  Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.

Важна инфраструктура, а не офис. Пойти в красивый парк, посмотреть кино в imax, заказать еду домой из соседнего ресторана. Можно жить и без этого, но зачем так жить?
А зарплаты госстата учитывают минималкоконвертников. Есть инфа про среднюю зарплату 24100 грн/месяц
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/n ... 62661.html

Ви в курсі, що таке середня ЗП?

Вказаний вами рівень життя - навіть в Америці не для пересічного.
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  #<1 ... 2014201520162017
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